الطقس: أمطار غزيرة وعواصف رعدية وفيضانات الثلاثاء والأربعاء

القدس المحتلة/سما/

حذرت دائرة الأرصاد الجوية من هطول أمطار بشكل استثنائي في الصيف، خلال اليومين القريبين.

وقالت "الأرصاد، إنه من المتوقع أن تهطل أمطار محلية في غالبية المناطق في البلاد، يومي الثلاثاء والأربعاء، فيما يتوقع هطول أمطار غزيرة وبشكل متقطع، ترافقها عواصف رعدية، ويخشى من حدوث فيضانات وسيول في الوديان في منطقة النقب، جنوبي البلاد، والمناطق الشرقية من البلاد، ومن المتوقع حدوث فيضانات لمياه الأمطار في المناطق الساحلية.

وأشارت دائرة الأرصاد الجوية إلى أنه يتوقع انخفاض درجات الحرارة، حيث تكون أدنى من معدلها في هذه الفترة من العام، فيما يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة يوم الخميس المقبل، بينما تظل الفرصة مهيأة لهطول أمطار في الجولان السوري المحتل.