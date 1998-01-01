قلة نومك تجعلك تتناول الوجبات السريعة ليلا

وكالات / سما /

حذرت دراسة طبية أميركية حديثة من أن انخفاض عدد ساعات النوم ليلا، يدفع الأشخاص إلى تناول المزيد من الوجبات السريعة، مما يعرضهم لخطر الإصابة بالسمنة.

وأجرى الدراسة باحثون بجامعة أريزونا للعلوم الصحية في الولايات المتحدة، وعرضت نتائجها أمام المؤتمر السنوي الذي تنظمه الأكاديمية الأميركية لطب النوم وجمعية أبحاث النوم من 2 إلى 6 يونيو/حزيران الجاري في مدينة بالتيمور الأميركية.

ولبحث تأثيرات قلة النوم على تناول المزيد من الطعام ليلا، راقب الباحثون 3105 من البالغين، في 23 منطقة بالولايات المتحدة الأميركية.

واستطلع الباحثون ما إذا كان المشاركون يتناولون بانتظام وجبة خفيفة ليلا، وإذا كانت قلة النوم قد أدت بهم إلى تناول المزيد من الأطعمة السريعة، كما أبلغ المشاركون عن عدد ساعات نومهم.

وأفاد حوالي 60% من المشاركين أنهم يتناولون وجبات خفيفة بشكل منتظم ليلا، فيما كشف 66% أن قلة النوم دفعتهم إلى التهام المزيد من الوجبات السريعة.

ووجد الباحثون أن نوعية النوم السيئة تبدو مؤشرا رئيسيا على الرغبة الشديدة في تناول الوجبات السريعة.

كما وجدوا أن الرغبة الشديدة في تناول الوجبات السريعة، ارتبطت بمضاعفة مخاطر الإصابة بالسمنة والسكري من النوع الثاني، وغير ذلك من المشاكل الصحية.

وقال الدكتور مايكل جراندير إن الدراسة تشير أن الحرمان من النوم (اضطرابات النوم) يمكن أن يؤدي إلى تناول الوجبات السريعة ليلا، مما يؤدي إلى زيادة الوزن.

وأضاف أن العلاقة بين النوم السيئ والرغبة الشديدة في تناول الطعام غير المرغوب فيه، قد تمثل طريقة مهمة تكشف الدور الذي يلعبه النوم في تنظيم عملية التمثيل الغذائي.