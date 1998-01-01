ياهو تودع مسنجر بعد 20 عاما

وكالات / سما /

أعلنت شركة ياهو، عزمها إغلاق خدمتها للتواصل "ياهو مسنجر" بعد 20 عاما على إطلاقها.

وأكدت ياهو، المملوكة لشركة فيرايزون للاتصالات، أنها ستوقف خدمة "ميسنجر" يوم 17 يوليو المقبل.

أوصت ياهو مستخدمي خدمتها بالتحول إلى تطبيق آخر يسمى "Squirrel"، والذي يتوافر حاليا في مرحلة النسخة التجريبية الخاصة، بحيث لا يمكن استخدمه سوى عبر الحصول على دعوة لتجريبه.

ومنحت ياهو مستخدميها الأشهر الـ 6 المقبلة كمهلة ليتمكنوا من عمل نسخ احتياطية لرسائلهم القديمة.

يشار إلى أن "ياهو ميسنجر" انطلق عام 1998 باسم "ياهو بيجر" (Yahoo Pager) وتضمن خصائص عدة ضمنت له منافسة قوية مع تطبيقات وخدمات مماثلة بل والتفوق عليها.