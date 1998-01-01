"محميات فلسطين" يدعو إلى قضاء أوقات الإجازة في أحضان الطبيعية الفلسطينية

رام الله / سما /

دعا موقع " محميات فلسطين " الالكتروني الى قضاء أجمل أوقات عيد الفطر السعيد في أحضان الطبيعة الخلابة في فلسطين، وخاصة في مواقع المحميات والمناطق الطبيعية المختلفة في الضفة الغربية.

وأكدت مدير الموقع إكرام قطينة، بأن محتويات موقع محميات فلسطين تقدم معلومات وخدمات خاصة بالسياحة البيئية وهي عبارة عن توصية نقدمها كمعلومات مرجعية فقط، إذ يمكن للزائر قبل زيارته للمحميات الطبيعية الاطلاع على مقومات السياحة البيئية والخارطة التفاعلية لمعرفة أهم المواقع والخدمات المقدمة بها من خلال زيارة زيارة الموقع: http://www.mahmiyat.ps/map

وأضافت بأن زوار الموقع الالكتروني يمكنهم استخدام الفلترة على يمين الصفحة، واختيار أهم أماكن الإقامة والمواقع التاريخية والطبيعية، والمؤسسات والمتاحف والمراكز الثقافية، والمطاعم والمحلات والادلاء السياحيين ومعرفة القرى والبلدات التي تتميز بالسياحة البيئية.

ودعت قطينة الى عدم التسبب بأي أضرار للنباتات الطبيعية وعدم المشي عليها وقطفها، واحترام البيئة بما فيها من نباتات وحيوانات وحشرات وطيور من خلال المحافظة على نظافة المكان وعدم ترك أي أثر من النفايات على الأرض.

ويذكر بأن موقع " محميات فلسطين" من تنفيذ مؤسسة هانس زايدل الالمانية وباشراف من سلطة جودة البيئة، ويشكل مدرسة الكترونية لمعرفة أهم المواقع الطبيعية والمحميات، وله فريق وطني شبابي عائلي يتجول في المحميات الطبيعية.