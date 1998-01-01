جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بلديات الساحل في رفح تواصل حملة تفقد وتنظيف شبكات المياه والصرف الصحي

الإثنين 11 يونيو 2018 02:10 م / بتوقيت القدس +2GMT



رفح / سما /

في إطار جهود مصلحة مياه بلديات الساحل للتأكد من جودة أداء مرافق المياه والصرف الصحي في محافظة رفح تواصل الطواقم الفنية الخاصة بالصيانة في مصلحة مياه بلديات الساحل في رفح بتنفيذ عدة جولات ميدانية تفقدية لتنظيف وصيانة شبكات الصرف الصحي في مناطق مختلفة من محافظة رفح جنوب قطاع غزة.

وتهدف هذه الحملة لمنع أي مكرهه صحية قد يتعرض لها المواطنون في المحافظة، وللتأكد من سير العمل في تلك الشبكات على أحسن وجه، وتدارك أي خلل قد يؤدي إلى تسدد الشبكات وتضرر الخدمة، كما أن قيام الطواقم الفنية بصيانة تلك الشبكات يؤدي إلى زيادة كفاءة العمل فيها وتوفير الكثر من الجهد في حال تعطلها وانسدادها بفعل الاستخدام المستمر لها، مما يزيد من كفاءة العمل في تلك الشبكات.

كما أن طواقم مصلحة مياه بلديات الساحل في رفح تقوم بشكل مستمر بالرد والاستجابة الفورية للنداءات الطارئة التي يطلقها المواطنون في مختلف مناطق محافظة رفح، ويقومون بالتحرك السريع لمعالجة تلك الإشارات بكفاءة وفعالية عالية.


بدروه أكد المهندس فراس أبو نقيرة ق.أ مدير مقر المصلحة الإقليمي في رفح على أن الرد على الإشارات الواردة من المواطنين يمثل أولوية كبرى لدى المصلحة وطواقمها المختلفة، مشيراً إلى أن التدخلات التي تقوم بها المصلحة هي تدخلات يومية وعلى مدار الساعة، للتأكد دوماً من فعالية وكفاءة شبكات المياه والصرف الصحي في مختلف مناطق محافظة رفح، وللحفاظ على بيوت وممتلكات المواطنين وتجنيبهم أي مكرهة صحية، معرباً عن شكره لطواقم الصيانة وتقديره لجهدها وعملها المتفاني والدؤوب في تقديم أسرع وأفضل الخدمات، وحرصها على راحة المواطنين والرد على نداءاتهم بشكل فوري وعاجل. 

#بلديات الساحل

أخبار ذات صلة

غزة .."انتحار جماعي لاهل الاعراف" ..الصرف الصحي يجتاح المياه الجوفية والاوضاع خطيرة

سلطة المياه برام الله توقف توريد المياه لغزة

سلطة المياه برام الله تخطر بلدية غزة بوقف توريد المياه للقطاع

كهرباء غزة -ارشيفية

بدء تأهيل شبكات الكهرباء بغزة لاستيعاب الطاقة القادمة

مهنا يتفقد معبر رفح

تفقد معبر رفح.. صور.. مهنا : ساعات قليلة تفصلنا عن إعلان استلام معابر غزة رسمياً

عضو المجلس التشريعي الفلسطيني، خالدة جرار - ارشيف

الشعبية: سنشارك في الانتخابات المحلية وبعض بلديات غزة لم تجر بها انتخابات منذ 30 عاما

بلديات غزة -ارشيفية

بلديات غزة تحذر: نحن على أعتاب كارثة كبيرة ونقترب من حافة الانهيار

الأكثر قراءة اليوم

توصيات للرئيس بصرف رواتب موظفي غزة قبل العيد واجتماع لتنفيذ قرارات الوطني

مقترحات الكابينت الاسرائيلي لـ"تخفيف الحصار عن قطاع غزة

صور ..الاحتلال الاسرائيلي يزعم : دمرنا نفقا بحريا لحماس الاحد الماضي شمال قطاع غزة

صور: مئات الفلسطينيين يتظاهرون في رام الله مطالبين السلطة برفع العقوبات عن غزة

إلى ماذا انتهت جلسة الكابينت التي " عقدت تحت الأرض " حول غزة ؟

يومي الثلاثاء والأربعاء.. الأمطار ستهطل في حزيران لأول مرة منذ 26 عامًا

"هآرتس" تهاجم سفير أمريكا بإسرائيل.. "يجب أن يغلق فمه"

الأخبار الرئيسية

صور ..اصابة مستوطنة بجراح بالغة بعملية طعن في العفولة

الكنيست

الكنيست تصادق على خصم اموال السلطة بمقدار ما تدفعه للاسرى واسر الشهداء

ترامب وفريدمان

يسرائيل هيوم: صفقة القرن دخلت مراحلها النهائية واستدعاء فريدمان بشكل عاجل لمناقشتها

غزة- ارشيبف

الحياة اللندنية: قلق فلسطيني من «صفقة» أميركية تنقذ غزة وتفصلها عن فلسطين

الكابينت

تفاصيل جلسة الكابينت حول غزة.. خلافات حادة بين ليبرمان و الجيش

الاتصالات الفلسطينية