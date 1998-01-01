بلديات الساحل في رفح تواصل حملة تفقد وتنظيف شبكات المياه والصرف الصحي

رفح / سما /

في إطار جهود مصلحة مياه بلديات الساحل للتأكد من جودة أداء مرافق المياه والصرف الصحي في محافظة رفح تواصل الطواقم الفنية الخاصة بالصيانة في مصلحة مياه بلديات الساحل في رفح بتنفيذ عدة جولات ميدانية تفقدية لتنظيف وصيانة شبكات الصرف الصحي في مناطق مختلفة من محافظة رفح جنوب قطاع غزة.

وتهدف هذه الحملة لمنع أي مكرهه صحية قد يتعرض لها المواطنون في المحافظة، وللتأكد من سير العمل في تلك الشبكات على أحسن وجه، وتدارك أي خلل قد يؤدي إلى تسدد الشبكات وتضرر الخدمة، كما أن قيام الطواقم الفنية بصيانة تلك الشبكات يؤدي إلى زيادة كفاءة العمل فيها وتوفير الكثر من الجهد في حال تعطلها وانسدادها بفعل الاستخدام المستمر لها، مما يزيد من كفاءة العمل في تلك الشبكات.

كما أن طواقم مصلحة مياه بلديات الساحل في رفح تقوم بشكل مستمر بالرد والاستجابة الفورية للنداءات الطارئة التي يطلقها المواطنون في مختلف مناطق محافظة رفح، ويقومون بالتحرك السريع لمعالجة تلك الإشارات بكفاءة وفعالية عالية.



بدروه أكد المهندس فراس أبو نقيرة ق.أ مدير مقر المصلحة الإقليمي في رفح على أن الرد على الإشارات الواردة من المواطنين يمثل أولوية كبرى لدى المصلحة وطواقمها المختلفة، مشيراً إلى أن التدخلات التي تقوم بها المصلحة هي تدخلات يومية وعلى مدار الساعة، للتأكد دوماً من فعالية وكفاءة شبكات المياه والصرف الصحي في مختلف مناطق محافظة رفح، وللحفاظ على بيوت وممتلكات المواطنين وتجنيبهم أي مكرهة صحية، معرباً عن شكره لطواقم الصيانة وتقديره لجهدها وعملها المتفاني والدؤوب في تقديم أسرع وأفضل الخدمات، وحرصها على راحة المواطنين والرد على نداءاتهم بشكل فوري وعاجل.