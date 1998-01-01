اليونايتد في طريقه للتعاقد مع كيليان مبابي بسبب نيمار

وكالات / سما /

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي يحضر لصفقة خيالية من أجل التعاقد مع كيليان مبابي مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكان كيليان مبابي ابن الـ 19 عامًا قد أنضم لصفوف باريس سان جيرمان الصيف الماضي، قادمًا من فريق موناكو الفرنسي على سبيل الإعارة لمدة موسم، مع إمكانية التعاقد معه هذا الصيف بمبلغ 180 مليون يورو.

وذكر موقع “دون بالون” الإسباني أن باريس سان جيرمان وجد نفسه في مأزقًا كبيرًا بسبب الأموال التي صرفها الصيف الماضي، لذلك تفكر إدارة النادي الباريسي في بيع كيليان مبابي.

وأشار الموقع أن بيع كيليان مبابي سيجعل البرازيلي نيمار دا سيلفا يفكر في البقاء بصفوف باريس سان جيرمان، لذلك فالنادي موافق على بيع النجم الفرنسي.

وأضاف الموقع الإسباني أن مانشستر يونايتد يعد أبرز المهتمين بضم كيليان مبابي، بعد اهتمام البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب الفريق بضمه.

وعلى الجانب الآخر فإدارة باريس سان جيرمان طلبت من مانشستر يونايتد مبلغ 270 مليون يورو للموافقة على رحيل كيليان مبابي.

ولكن قد يقل هذا المبلغ ليصل إلى 190 مليون يورو، وهذا في حالة دخول الفرنسي أنتوني مارسيال لاعب الشياطين الحمر في صفقة انتقال مبابي لليونايتد.

يذكر أن مبابي قد شارك مع باريس سان جيرمان هذا الموسم في 46 مباراة، ونجح في إحراز 21 هدفًا، وصنع ستة عشر آخرين.