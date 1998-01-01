راكيتيتش: سأكون سعيداً لو رحل رونالدو عن ريال مدريد

وكالات / سما /

اعترف الكرواتي إيفان راكيتيتش نجم برشلونة بأنه يتمنى رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن ريال مدريد على اعتبار أنه النجم الأول للغريم التقليدي.

وارتبط رونالدو بالرحيل عن النادي الملكي بعد 9 مواسم قضاها في ملعب سانتياجو برنابيو حقق خلالها لقب دوري أبطال أوروبا 4 مرات، حيث صرح عقب الفوز على ليفربول في النهائي “كان من الرائع التواجد في ريال مدريد، سأخبر الجماهير بجوابي النهائي بخصوص مستقبلي خلال أيام”.

وقال راكيتيتش في تصريحات أبرزتها صحيفة ماركا الإسبانية عندما تم سؤاله عن إمكانية رحيل رونالدو “أجد صعوبة في تخيله يرحل عن ريال مدريد، لكن كرة القدم تسير دائماً بشكل سريع، والكثير من الأشياء تحدث”.

وتابع “إنه اللاعب الذي يصنع الفارق في ريال مدريد، لن أكذب، كزميل أتمنى أن يتخذ أفضل قرار مثل زيدان، لكن إن رحل سيكون هذا أفضل”.

وعن رحيل زيدان المفاجئ عن ريال مدريد، قال راكيتيتش “في البداية تفاجأت، ثم علمت أنه أتخذ القرار المناسب، لقد كان مؤثراً جداً معهم وحقق إنجازات وصل إليها عدد قليل جداً من المدربين، لقد صنع التاريخ مع مدريد وعلينا أن نهنئه”.