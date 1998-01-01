رياض محرز يوافق على عرض مانشستر سيتي

وكالات / سما /

توصل الجزائري رياض محرز نجم ليستر سيتي لاتفاق مع مانشستر سيتي للانتقال إلى صفوفه خلال سوق الانتقالات الصيفية الصيفية المقبلة، وذلك بحسب مصدر مقرب من اللاعب صرح بشكل حصري لموقع سبورت 360.

وكان محرز قريباً من التوقيع لبطل الدوري الإنجليزي في الميركاتو الشتوي الماضي، لكن الصفقة تعثرت في الساعات الأخيرة من السوق بسبب مغالاة ليستر سيتي بمطالبه المالية.

وما زال مانشستر سيتي مهتماً بالتعاقد مع النجم الجزائري في الصيف المقبل، وهو ما أكده المدرب الإسباني بيب جوارديولا في أكثر من مناسبة بعد فشل الصفقة في يناير الماضي.

وحسب المصدر، فإن رياض محرز وافق على عرض مانشستر سيتي لضمه خلال فترة تواجده مع منتخب بلاده الجزائر لخوض المباريات الودية، وتم الاتفاق على جميع البنود المالية.

وعلم موقع سبورت 360 أن مانشستر سيتي يسعى لحسم الصفقة مقابل 60 مليون يورو بالإضافة إلى تقديم لاعب آخر لم يتم الكشف عنه، وذلك مقابل إقناع ليستر سيتي بالتخلي عن أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي موسم 2015-2016.

واستعاد محرز مستواه الحقيقي في الموسم المنقضي، حيث خاض 34 مباراة في البريميرليج، وتمكن من تسجيل 12 هدف وصنع 10 آخرين.