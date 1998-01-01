جوائز خيالية بانتظار منتخبات كأس العالم

وكالات / سما /

تنتظر المنتخبات المشاركة في مونديال روسيا 2018, جوائز طائلة، كشف عنها الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا".

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية, أن "الفيفا" سيوزع مبلغ 670 مليون يورو على الـ32 منتخبا في البطولة، أكثر ما تم توزيعه في مونديال البرازيل قبل 4 سنوات، الذي وصل إلى 576 مليون دولار.

وستذهب حصة الأسد إلى صاحب المركز الأول في هذه النسخة, إذ يحصل على 38 مليون دولار، فيما سينال صاحب المركز الثاني 28 مليونا، والثالث 24 مليونا، وسيتم توزيع 7 ملايين دولار على جميع المنتخبات المشاركة في الدور الأول.

وسيقدم الاتحاد الدولي جوائز أخرى للمنتخبات، تصل إلى 370 مليون دولار، وإلى جانب النواحي المادية سيساهم في التحضيرات وتدعيم المنتخبات بالمعدات، والتأمين على اللاعبين من الإصابات طوال فترة المونديال.

وأشارت اللجنة المنظمة للبطولة إلى أن حجم المصاريف زاد في هذه النسخة بمقدار 300 مليون يورو عن نسخة مونديال 2014 الذي أقيم في البرازيل.