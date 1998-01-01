جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. الرياضة

جوائز خيالية بانتظار منتخبات كأس العالم

الإثنين 11 يونيو 2018 02:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
جوائز خيالية بانتظار منتخبات كأس العالم



وكالات / سما /

تنتظر المنتخبات المشاركة في مونديال روسيا 2018, جوائز طائلة، كشف عنها الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا".

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية, أن "الفيفا" سيوزع مبلغ 670 مليون يورو على الـ32 منتخبا في البطولة، أكثر ما تم توزيعه في مونديال البرازيل قبل 4 سنوات، الذي وصل إلى 576 مليون دولار.

وستذهب حصة الأسد إلى صاحب المركز الأول في هذه النسخة, إذ يحصل على 38 مليون دولار، فيما سينال صاحب المركز الثاني 28 مليونا، والثالث 24 مليونا، وسيتم توزيع 7 ملايين دولار على جميع المنتخبات المشاركة في الدور الأول.

وسيقدم الاتحاد الدولي جوائز أخرى للمنتخبات، تصل إلى 370 مليون دولار، وإلى جانب النواحي المادية سيساهم في التحضيرات وتدعيم المنتخبات بالمعدات، والتأمين على اللاعبين من الإصابات طوال فترة المونديال.

وأشارت اللجنة المنظمة للبطولة إلى أن حجم المصاريف زاد في هذه النسخة بمقدار 300 مليون يورو عن نسخة مونديال 2014 الذي أقيم في البرازيل.

#جوائز #منتخبات

أخبار ذات صلة

نيجيريا تتصدر منتخبات المونديال بإحصائية خاصة

مونديال 2014: منتخبات تسعى لإحراز اللقب وأخرى تطمح لتحقيق المفاجأة

imagick

فيديو.. برشلونة يفك نحس الانتويا بريمونتادا خيالية

صلاح الأول عربياً وكريستيانو رونالدو عالمياً .. قائمة جوائز غلوب سوكر

thumb

"تشيلسي" يجهز لأربع صفقات بمبالغ خيالية

تذاكر المونديال بأسعار "خيالية".. والفيفا يحذر

الأكثر قراءة اليوم

مقترحات الكابينت الاسرائيلي لـ"تخفيف الحصار عن قطاع غزة

صور ..الاحتلال الاسرائيلي يزعم : دمرنا نفقا بحريا لحماس الاحد الماضي شمال قطاع غزة

صور: مئات الفلسطينيين يتظاهرون في رام الله مطالبين السلطة برفع العقوبات عن غزة

إلى ماذا انتهت جلسة الكابينت التي " عقدت تحت الأرض " حول غزة ؟

يومي الثلاثاء والأربعاء.. الأمطار ستهطل في حزيران لأول مرة منذ 26 عامًا

"هآرتس" تهاجم سفير أمريكا بإسرائيل.. "يجب أن يغلق فمه"

فيديو: إعلامية كويتية تزور المسجد الأقصى وتصف الاحتلال بأبناء العم

الأخبار الرئيسية

صور ..اصابة مستوطنة بجراح بالغة بعملية طعن في العفولة

الكنيست

الكنيست تصادق على خصم اموال السلطة بمقدار ما تدفعه للاسرى واسر الشهداء

ترامب وفريدمان

يسرائيل هيوم: صفقة القرن دخلت مراحلها النهائية واستدعاء فريدمان بشكل عاجل لمناقشتها

غزة- ارشيبف

الحياة اللندنية: قلق فلسطيني من «صفقة» أميركية تنقذ غزة وتفصلها عن فلسطين

الكابينت

تفاصيل جلسة الكابينت حول غزة.. خلافات حادة بين ليبرمان و الجيش

الاتصالات الفلسطينية