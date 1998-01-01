تحديد موعد انضمام بوفون لسان جيرمان

وكالات / سما /

رجّحت تقارير صحافية إيطالية، إتمام صفقة انتقال جانلويجي بوفون حارس مرمى يوفنتوس إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال موقع "كاليتشو ميركاتو" الإيطالي، إن الاتفاق تم بين بوفون وسان جيرمان، مشيرا إلى إمكانية الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي الثلاثاء أو الأربعاء المقبلين.

وأوضح "كالتشيو ميركاتو", أن إدارة النادي الفرنسي تنتظر القرار الخاص بالمخالفات المزعومة ضد باريس فيما يتعلق بقوانين اللعب المالي النظيف، قبل الإعلان عن التعاقد مع الحارس البالغ من العمر "40 عاما".

وأضاف: "عقد بوفون مع باريس سيمتد لموسمين، على أن يحصل على راتب سنوي قدره 7 ملايين يورو".