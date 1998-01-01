"خدمات الطفولة" تنظم حفل ترفيهي وإفطار للأيتام وذويهم

غزة / سما /

نظمت جمعية خدمات الطفولة والأسرة الفلسطينية، بالتعاون مع رابطة علماء فلسطين أمس حفلاً ترفيهياً وإفطاراً جماعياً للأيتام وذويهم، في منتجع الشليهات غرب مدينة غزة، لرسم البسمة على شفاههم والتخفيف من حجم المعاناة التي يتعرضون لها.

وفتتح الحفل وسط الأناشيد الرمضانية وفقرات المهرجين والدمى والألعاب البهلوانية، بحضور رئيس الرابطة د. مروان أبوراس ونائب رئيس خدمات الطفولة د. عامر عفانة وأمين السر أحمد الحسنات وعضو مجلس الإدارة د. نهاد المدهون والعضو عادل خلف.

وأفاد د. نهاد ، حضور (600) طفل وذويهم، تم التعامل معهم وفق خطة أعدت لذلك من أجل توفير الراحة لهم ورسم البسمة على شفاههم وإدخال السعادة لقلوبهم والتخفيف من معاناتهم، وتعزيز المبادئ الدينية والوطنية لديهم ، حيث قدم لهم الفقرات الترفيهية المتنوعة والأناشيد الوطنية وسكتشات المسرح التي تتحدث عن فضل شهر رمضان، بالاضافة إلى تقديم وجبات الإفطار المكونة من الأرز والدجاج المشوي.

وقال المدهون :"جمعية خدمات الطفولة ستبقى الحضن الدافئ للأطفال جميعهم بما فيهم الأيتام وذوي الاعاقة والفقراء، ولن تتخلى عنهم وستحافظ عليهم وترعاهم بقدر المستطاع وتعمل على تطوير قدراتهم واحتضان مواهبهم المختلفة وفق الأهداف التي تسعى لتحقيقها ".

وشدد على أهمية تعليم الأطفال تعاليم الدين الاسلامي ثم التعليم الدنيوي حتى يكونوا أكثر وعياً وثقافةً بالواقع والمجتمع ويكونوا منتجين في بلدهم غير مستهلكين، معرباً عن شكره لرابطة علماء فلسطين التي تعمل على دعم الأيتام وتقف بجانبهم بشكل متواصل في ظل الحصار المطبق على قطاع غزة وتردي الأوضاع المعيشية.