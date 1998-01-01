التربية تعلن نتائج اختبار التوظيف للمحافظات الشمالية

رام الله / سما /

أعلنت وزارة والتربية والتعليم العالي، اليوم الإثنين، نتائج اختبار التوظيف للوظائف التعليمية والمهنية والإرشاد التربوي والسكرتاريا للعام الدراسي 2018-2019، وذلك في مديريات التربية والتعليم بالمحافظات الشمالية.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أنه بإمكان المتقدمين للاختبار معرفة نتيجتهم من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة www.moehe.gov.ps

أو مراجعة الصفحات الإلكترونية للمديريات التي تقدموا فيها أو من خلال حسابات المتقدمين على البوابة الإلكترونية لديوان الموظفين العام.

يشار إلى أن عدد الذين تقدموا لاختبار التوظيف لهذا العام بلغ 43958 متقدماً في 61 تخصصاً في 17 مديرية، نجح منهم 15837، بنسبة 36%.