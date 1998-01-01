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نادي الأسير: قوات الاحتلال تعتقل (11) مواطناً من الضفة بينهم صحفي

الإثنين 11 يونيو 2018 12:17 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

قال نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت الليلة الماضية وفجر اليوم الاثنين (11) مواطناً من الضفة بينهم صحفي.

وبين نادي الأسير أن سبعة مواطنين جرى اعتقالهم من محافظة الخليل وهم: بشير حافظ زاهدة، خضر دنديس، عمرو عبيد، وبراء تلاحمة، ونبيل الحروب بالإضافة إلى طارق أيمن عاشور، والصحفي بلال الطويل.

فيما جرى اعتقال لمواطن من بلدة قراوة بني حسان في محافظة سلفيت وهو: عبد الرحمن أمين سلوم، كما احتجزت ثلاثة مواطنين آخرين من نفس البلدة وأفرجت عنهم لاحقاً.

وذكر نادي الأسير أن مواطناً جرى اعتقاله من بلدة عرابة في محافظة جنين وهو، باسل سعيد رحال، كذلك جرى اعتقال لمواطنين من محافظة بيت لحم وهما: جهاد العمري، وأنس ابو عاهور.

#نادي الأسير

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