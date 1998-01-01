المالكي يبحث مع سفير هولندا لدى فلسطين سبل تعزيز آفاق التعاون الثنائي

رام الله / سما /

بحث وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي لدى إستقباله صباح اليوم الاثنين السفير بيتر موليما ممثل مملكة هولندا لدى فلسطين، سبل تعزيز آفاق التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وابرز التطورات الجارية في المنطقة وسبل مواجهة آثارها.

واكد المالكي خلال اللقاء، ضرورة فتح مجالات اوسع للتعاون بين الجانبين بما يحقق مصالحهما المشتركة وخاصة في المجالات السياسية والدبلوماسية والقانونية والإقتصادية، وتبادل الخبرات والزيارات. وكذلك زيارته لمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي منتصف الشهر المقبل.

وتطرق المالكي إلى حرص الحكومة على تنفيذ توجيهات السيد الرئيس الرامية الى تحقيق التطوير والاصلاح والحكم الرشيد في شتى مناحي الحياة. وتطرقا إلى البعثة الدبلوماسية الفلسطينية، وكذلك الممر الآمن بين قطاع غزة والضفة الغربية. كما تناول الجانبان اللقاء القصير مع وزير الخارجية الهولندي، حيث قال المالكي: بأن ذلك الإجتماع، كان اجتماعاً ناجحاً صريحاً،حيث تم خلاله بحث الصراع الفلسطيني الاسرائيلي وسُبل تحريك عجلة المفاوضات بإتجاه عملية سلام تفضي إلى انهاء الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. إضافة إلى مناقشات البرلمان الهولندي حول القضية الفلسطينية، وكلمة وزير الخارجية الهولندي فيه.

من جهته أشار السفير الهولندي الى اهمية التواصل المستمر مع الجهات المعنية في هولندا حول القضية الفلسطينية، داعياً الى ضرورة مساعدة فلسطين لتمكينها من الاستمرار، وشدّد على عمق العلاقات مع فلسطين، مشيراً إلى إستعداد بلاده الدائم لتقديم كل أوجه الدعم لفلسطين. وعبّر السيد موليما عن رغبته فى المساهمة بتعزيز التفاهم المتنامى بين بلاده وفلسطين، لاسيما أن الشعبين يأملان فى أن تكون مجتمعاتهما حرة ومطلعة ومزدهرة تقوم على سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان. ويذكر أن السيد موليما سينهي عمله ممثلاُ لبلاده في فلسطين في شهر آب أوغست المقبل.