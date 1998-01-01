جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

المالكي يبحث مع سفير هولندا لدى فلسطين سبل تعزيز آفاق التعاون الثنائي

الإثنين 11 يونيو 2018 12:15 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

بحث وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي لدى إستقباله صباح اليوم الاثنين السفير بيتر موليما ممثل مملكة هولندا لدى فلسطين، سبل تعزيز آفاق التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وابرز التطورات الجارية في المنطقة وسبل مواجهة آثارها.

واكد المالكي خلال اللقاء، ضرورة فتح مجالات اوسع للتعاون بين الجانبين بما يحقق مصالحهما المشتركة وخاصة في المجالات السياسية والدبلوماسية والقانونية والإقتصادية، وتبادل الخبرات والزيارات. وكذلك زيارته لمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي منتصف الشهر المقبل.

وتطرق المالكي إلى حرص الحكومة على تنفيذ توجيهات السيد الرئيس الرامية الى تحقيق التطوير والاصلاح والحكم الرشيد في شتى مناحي الحياة. وتطرقا إلى البعثة الدبلوماسية الفلسطينية، وكذلك الممر الآمن بين قطاع غزة والضفة الغربية. كما تناول الجانبان اللقاء القصير مع وزير الخارجية الهولندي، حيث قال المالكي: بأن ذلك الإجتماع، كان اجتماعاً ناجحاً صريحاً،حيث تم خلاله بحث الصراع الفلسطيني الاسرائيلي وسُبل تحريك عجلة المفاوضات بإتجاه عملية سلام تفضي إلى انهاء الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. إضافة إلى مناقشات البرلمان الهولندي حول القضية الفلسطينية، وكلمة وزير الخارجية الهولندي فيه.

من جهته أشار السفير الهولندي الى اهمية التواصل المستمر مع الجهات المعنية في هولندا حول القضية الفلسطينية، داعياً الى ضرورة مساعدة فلسطين لتمكينها من الاستمرار، وشدّد على عمق العلاقات مع فلسطين، مشيراً إلى إستعداد بلاده الدائم لتقديم كل أوجه الدعم لفلسطين.  وعبّر السيد موليما عن رغبته فى المساهمة بتعزيز التفاهم المتنامى بين بلاده وفلسطين، لاسيما أن الشعبين يأملان فى أن تكون مجتمعاتهما حرة ومطلعة ومزدهرة تقوم على سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان. ويذكر أن السيد موليما سينهي عمله ممثلاُ لبلاده في فلسطين في شهر آب أوغست المقبل.

#رياض المالكي

أخبار ذات صلة

سفير فلسطين لدى المملكة : تأجيل السعودية لصرف مساعداتها مؤقت

مشعل وعباس - ارشيف

سفير فلسطين في قطر : لا ترتيبات حتى اللحظة للقاء الرئيس ومشعل في الدوحة

عزام الاحمد - ارشيف

الاحمد :المركزي يبحث الشهر القادم اعلان فلسطين دولة تحت الاحتلال

ميخائيل

صور: ميخائيل" قدِم من هولندا إلى الأقصى هكذا تضامن مع الفلسطينيين رفضاً للبوابات

قادة الاحتلال الاسرائيلي

المواطن "اسماعيل زيادة" من البريج يقدم دعوى في هولندا ضد اسرائيل لارتكابها جرائم حرب

الجزائر وفلسطين

غضب في الجزائر بعد تصريحات سفير السعودية ضد حماس ومطالبات باستدعائه

الأكثر قراءة اليوم

توصيات للرئيس بصرف رواتب موظفي غزة قبل العيد واجتماع لتنفيذ قرارات الوطني

مقترحات الكابينت الاسرائيلي لـ"تخفيف الحصار عن قطاع غزة

صور ..الاحتلال الاسرائيلي يزعم : دمرنا نفقا بحريا لحماس الاحد الماضي شمال قطاع غزة

صور: مئات الفلسطينيين يتظاهرون في رام الله مطالبين السلطة برفع العقوبات عن غزة

إلى ماذا انتهت جلسة الكابينت التي " عقدت تحت الأرض " حول غزة ؟

يومي الثلاثاء والأربعاء.. الأمطار ستهطل في حزيران لأول مرة منذ 26 عامًا

"هآرتس" تهاجم سفير أمريكا بإسرائيل.. "يجب أن يغلق فمه"

الأخبار الرئيسية

الكنيست

الكنيست تصادق على خصم اموال السلطة بمقدار ما تدفعه للاسرى واسر الشهداء

ترامب وفريدمان

يسرائيل هيوم: صفقة القرن دخلت مراحلها النهائية واستدعاء فريدمان بشكل عاجل لمناقشتها

غزة- ارشيبف

الحياة اللندنية: قلق فلسطيني من «صفقة» أميركية تنقذ غزة وتفصلها عن فلسطين

الكابينت

تفاصيل جلسة الكابينت حول غزة.. خلافات حادة بين ليبرمان و الجيش

نتنياهو

نتنياهو يحدد شرط إسرائيلي لإقامة دولة فلسطينية

الاتصالات الفلسطينية