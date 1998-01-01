الدكتور عدنان مجلي على خطي الرئيس الراحل ياسر عرفات .. وليد خالد القدوة

قال العالم الفلسطيني المبدع الدكتور/ عدنان مجلي في إحدى لقاءاته الصحفية ( لا يوجد أحلي وأجمل من فلسطين ) ... كلمات رائعة من رجل يعشق تراب وطنة ... كلمات تعكس عمق انتماءه لهذه الأرض المقدسة التي ولد عليها وترعرع بين أحضانها وتربي في مزارعها ... النجاح والتميز والإبداع لا يأتي صدفة أو مجرد حظ ، بل يحتاج إلى مثابرة وجد واجتهاد وجهود مستمرة ومتواصلة دون كلل أو ملل ... هذه السمات تتجسد في شخصية الشهيد / ياسر عرفات والدكتور / عدنان مجلي الذي تمكن من تحقيق 800 براءة اختراع دوائي على مستوي العالم . هناك قواسم مشتركة بين الزعيم التاريخي للشعب الفلسطيني الشهيد / ياسر عرفات والعالم الفلسطيني المبدع الدكتور / عدنان مجلي .. -الشهيد القائد / ياسر عرفات جعل القضية الفلسطينية على سلم أولويات معظم دول العالم خاصة الدول العربية والإسلامية فأصبح رمزاً سياسياَ لعدالة قضيته . -الدكتور/ عدنان مجلي حقق إنجازات عالمية في مجال الصناعات الدوائية لبعض الأمراض المستعصية وفي مقدمتها السكري والزهايمر فأصبح رمزاً عالمياً في مجال البحث العلمي للصناعات الدوائية . -الشهيد / ياسر عرفات زعيم تاريخي ناضل من أجل إسعاد شعبه وتوفير كل مقومات الأمن والرخاء والاستقرار لكل إنسان فلسطيني لذلك بقي محفوراً في ضمير ووجدان هذا الشعب العظيم . -الدكتور/ عدنان مجلي باحث متميز يؤمن أن الطريق إلي المجد والخلود في ضمير ووجدان شعبه العظيم يكمن بمنحه جرعات من الأمل والتفاؤل والسعادة لذلك أعلن عن تقديم 20 ألف منحة دراسية لطلاب الجامعات في محافظات غزة دعماً لصمود شعبنا الفلسطيني في هذه اللحظات التاريخية والهامة ... لذلك سيبقي اسمه محفوراً في ضمير ووجدان شعبنا الفلسطيني العظيم بغزة العزة . -الشهيد / ياسر عرفات خلق فرص عمل لعشرات الآلاف من الشباب الفلسطيني المثابر والمبدع . -الدكتور / عدنان مجلي يؤمن إيماناً مطلقاً أن تنمية قدرات الشباب وصقل مواهبهم وإبداعاتهم على سلم أولويات المؤسسات التي أسسها ويشرف عليها خاصة جمعية الدكتور عدنان مجلي التعليمية الخيرية التي رفعت شعار ( التعليم حق للجميع ) ، ولدية أفكار بناءة وإيجابية لتوظيف عشرات الآلاف من أبناء شعبنا الفلسطيني . -الشهيد / ياسر كان يفتخر أمام العالم بأن الشعب الفلسطيني يمتلك أعلى نسبه من الأكاديميين والمفكرين والباحثين . -الدكتور / عدنان مجلي يؤمن بأن النهوض بالاقتصاد الوطني الفلسطيني يحتاج إلي هؤلاء الأكاديميين والمفكرين والباحثين . -الشهيد / ياسر عرفات كان نموذجاً للتواضع والتسامح والمحبة والعمل في أوساط الجماهير الفلسطينية خاصة الأطفال والشباب . -الدكتور / عدنان مجلي أيضاً نموذجاً للتواضع والتسامح والمحبة والعمل في أوساط الجماهير الفلسطينية خاصة الأطفال والشباب . من خلال العرض السابق نستطيع أن نؤكد بما لا يدع مجالاً للشك او الاحتمال أن العالم الفلسطيني المبدع الدكتور عدنان مجلي سيحظى بمكانه مرموقة لدي جماهير شعبنا الفلسطيني في المستقبل نظراً لعطاءة المتدفق لأنه يسير بخطوات واثقة وثابتة على خطي الشهيد القائد ياسر عرفات .