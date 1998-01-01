"ألاء مجدي"..فتاة من غزة مصابة بشلل رباعي منذ 12 عاماً استيقظت فجراً وهي تمشي

وكالات

ألاء مجدي عبدالله أبو حماد البالغة من العمر 26 عاماً , والتي تسكن في حي السلطان بمدينة رفح جنوب قطاع غزة .

القصة الكاملة يرويها السيد وحيد سعيد أبو حماد خال الفتاة .

في عمر 14 عاماً عام 2006 , ارتفعت درجة الحرارة لدى ألاء فجأة , توجهنا بها إلى مستشفى النجار , ولعدم تمكنهم علاجها تم تحويلها إلى مستشفى الأوروبي , حيث دخلت في حالة الطواري وفقدت وعيها ودخلت في غيبوبة نتيجة "خطأ طبي" .

استيقظت ألاء بعد 3 شهور من الغيبوبة التي دخلت بها نتيجة الخطأ الطبي , بشلل رباعي في جميع الأطراف لديها .

بعدها تم التوجه إلى جمهورية مصر العربية , لإستكمال العلاج , عجز الأطباء عن اكتشاف المرض , وعادت ألاء إلى غزة .

ألاء استمرت في دراستها حتى انهت تعليمها الجامعي ودرست البكالوريس في الجامعة الإسلامية بغزة .

وتبدأ الحكاية مع ألاء .

خلال أيام شهر رمضان المبارك اتصلت السيدة ختام أبو حماد المقيمة في ألمانيا خالة ألاء عليها وتطلب منها القدوم إلى ألمانيا للعلاج ومعرفة أسباب مرضها ولكنها ترفض .

تقول ألاء خلال أيام شهر رمضان المبارك اتصلت السيدة ختام أبو حماد المقيمة في ألمانيا خالة ألاء عليها وتطلب منها القدوم إلى ألمانيا للعلاج ومعرفة أسباب مرضها ولكنها ترفض .

وتضيف ل ألاء بأنها على مدار ال 10 أيام الأخيرة وهي تحُلم بأن أحد يقوم بغسل قدميها .

وفي فجر أمس "الأحد" في موعد تناول السحور , جاءت شقيتها لإيقاظها على السحور , فتنادي عليها "ألاء استيقظي للسحور" فكان الرد كالتالي "أنا سأقوم بنفسي , وشفيقتها تقول لها كيف ستقومي بنفسك لا تستطيعي سأساعدك , وإذ بألاء تستيقظ وتقف على قدميها وتمشي وتحرك كافة أطرافها , وتنهار ألاء وعائلتها بالبكاء عند رؤية المشهد وهي تمشي .

العائلة تصف المشهد : نحن لم نتخيل أن ألاء ستقف وتمشي لنتأكد من أنها تمشي بشكل جيد قلنا لهم اتصلوا "كاميرا" لنتأكد , إذا بها تمشي امامهم على الكاميرا , وينهار الجميع بالبكاء من الفرحة على ما حدث لألاء.

هذه قصة ألاء الفتاة الفلسطينية التي أصيبت بشلل رباعي منذ صغرها , وهاي هي تعود لترى الحياة مجدداً وهي تمشي بشكل طبيعي دون مواجهة أي مشاكل.

المصدر : وكالة غزة الآن الإخبارية





