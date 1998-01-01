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3 وفيات و217 اصابة في حوادث سير وقعت الاسبوع الماضي

الإثنين 11 يونيو 2018 09:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله/سما/

 لقي 3 اشخاص مصرعهم، وأصيب 217 شخص بجراح في 298 حادث سير وقعت الاسبوع الماضي بالضفة الغربية.

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن إدارة شرطة المرور سجلت 298 حادث سير، نتج عنها مصرع 3 اشخاص واصابة 217 شخص، وصفت اصابة 5 منهم بالخطيرة و9 بالمتوسطة، فيما وصفت اصابة 203 بالبسيطة.

وأضاف البيان، أن شرطة المرور فحصت الاسبوع الماضي 5229 مركبة، وأنزلت عن الشارع 47 مركبة لا تتوفر بها شروط السلامة العامة، فيما حررت 2132 مخالفة مرورية، وحجزت 177 مركبة للتأكد من قانونيتها، واتلفت 163 مركبة غير قانونية.

#شرطة #حوادث #غزة

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