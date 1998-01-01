نتنياهو يحدد شرط إسرائيلي لإقامة دولة فلسطينية

القدس المحتلة / سما /

قال بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، مساء أمس الأحد، 10 يونيو/حزيران، إن عدم موافقة بلاده على إقامة دولة فلسطينية يعود لرفض الفلسطينيين، في الأساس، الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية.

وذكرت القناة السابعة العبرية، أن نتنياهو يعتبر رفض بلاده إقامة دولة فلسطينية يعزى إلى رفض الفلسطينيين الاعتراف بدولة إسرائيل كدولة يهودية، حيث هاجم نتنياهو الرفض الفلسطيني، معتبرا أنه يقوض أركان دولته، وكذلك الدولة الفلسطينية المقترحة، وهو ما صرح به خلال كلمته للجنة اليهودية الأمريكية بالقدس، أمس، الأحد.

وأشار نتنياهو في كلمته إلى أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن) رفض، غير مرة، الاعتراف بيهودية الدولة، وأنه إذا أراد السلام فعليه الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، معتبرا أن تطور العلاقات بين بلاده والدول العربية يساعد على إقامة السلام مع الفلسطينيين.

وأضاف "وافقت على نقاش خطة السلام التي طرحها جون كيري (وزير الخارجية الأمريكية السابق)، وعندما سأل عباس عن ذلك وقال له إن نتنياهو مستعد، فماذا عنك، أجاب عباس بأنه سيفكر بذلك، ولم يعد بجواب".

وأشار نتنياهو في كلمته الى أن إسرائيل "هي المكان الوحيد في الشرق الأوسط حيث يمكن لمثليي الجنس التجول بحرية وسط تل أبيب، أو الحصول على تمثيل لهم في الكنيست". إلا أن نتنياهو لم يتطرق الى رفض الائتلاف الحكومي مشروع قانون طرح الأسبوع الماضي وينص على السماح لمثليي الجنس الزواج في إسرائيل.

كما وأكد نتنياهو في المؤتمر على عدد من القضايا في كلمته، بينها حول الاحصائيات الصادرة عن صندوق النقد الدولي، قائلا إن "إسرائيل تفوقت في الناتج المحلي الإجمالي على اليابان"، مضيفا "أعتقد أننا أيضا قادرون على تجاوز بريطانيا في ذلك، فنحن قريبون جدا من ذلك".

وردا على نتائج مؤشرات عدم المساواة والنمو في الناتج المحلي الإجمالي في إسرائيل، قال نتنياهو، "إسرائيل الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي لديها نساء يقدن الطيّارات، وعرب في السلك القضائي"، مشيرا الى النظام الديمقراطي في إسرائيل وإجراء انتخابات برلمانية.