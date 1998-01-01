قوات الاحتلال تعتقل 6 مواطنين من الضفة الغربية

رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، ستة مواطنين من الخليل والقدس وبيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال داهمت عددا من الأحياء في مدينة الخليل واعتقلت كلا من، بشير حافظ زاهده، وخضر دنديس، بعد مداهمة منازلهم والعبث بمحتوياتها.

وفي سياق متصل، اعتقل جنود الاحتلال الشاب سمر سمير مهنا أبو ماريا (19عاما)، ومعتصم جمال محمود علقم، من بلدة بيت أمر، بعد مداهمتها لمنازلهم داهمت منطقتي الظهر والحارة التحتا.

وألحقت قوات الاحتلال أضرارا مادية بمنزل عائلة أبو ماريا، وفتشته بواسطة الكلاب البوليسية، كما وأطلقت النار على أحد أبواب المنزل ما أدى لإصابة شاب بشظايا في جسده تم اسعافه في المجمع الطبي بالبلدة.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أنس محمد أبو عاهور (22 عاما) من حي شارع الصف وسط المدينة، بعد دهم منزل والده وتفتيشه.

في غضون ذلك، اعتقلت شرطة الاحتلال قاصرا فلسطينيا في الخامسة عشرة من العمر بدعوى قيامه برشق الحجارة على حافلة اسرائيلية في شارع السلطان سليمان، وهي في طريقها الى حائط البراق.

وقال المتحدث بلسان شرطة الاحتلال، ان اضرارا لحقت بالحافلة دون اصابات، وانه سيتم عرض القاصر على المحكمة اليوم.