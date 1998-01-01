جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

4 أسرى من الضفة يدخلون أعواماً جديدة في الأسر

الإثنين 11 يونيو 2018 07:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT



غزة/سما/

اكدت اذاعة صوت الأسرى، أن أربعة أسرى من الضفة الغربية المحتلة يدخلون اليوم 11من حزيران أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال، وهم:

من مدينة رام الله/ الأسير عبد الباسط ربحي مصطفى شوابكة (46 عامًا) المحكوم بالسجن 30 عامًا قضى منه 16 عامًا بعد اعتقاله عام 2002.
والأسير شحادة على شحادة حامد (34 عامًا) المحكوم بالسجن 13 عامًا قضى منه 12 عامًا بعد اعتقاله عام 2006.

والأسير طارق إبراهيم حسن صلاح من مخيم جنين المحكوم بالسجن 23 عامًا ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى 15 عامًا في السجون.

والأسير رائد حمدان حسن بلاونة (43 عامًا) من مدينة طولكرم المحكوم بالسجن 20 عامًا، قضى منه 16 عامًا بعد اعتقاله عام 2002

#اسرى #غزة #احتلال

أخبار ذات صلة

وحدة الظل -القسام

القسام تتحدث مجدداً عن وحدة الظل وتنشر صور جديدة لشاليط في الأسر

اسرى فلسطينيون - ارشيف

حماس: لا صفقة تبادل أسرى جديدة ونتنياهو يخدع الجمهور الاسرائيلي

السلطة تفتح باب التجنيد لـ 2000 وظيفة جديدة في الضفة بدل المحالين للتقاعد

مرضى سرطان غزة

صحة غزة :مرضى السرطان وامراض الدم يدخلون مرحلة خطيرة وحرجة

اسرى- ارشيف

41 أمر اعتقال إداريّ جديد بحقّ أسرى

اسرى

أسرى حماس في سجون الاحتلال يهددون بالإضراب عن الطعام

الأكثر قراءة اليوم

صحة غزة تكشف عن هوية "مصاب قنبلة الغاز في وجهه" وحالته الصحية

سلاح صيني جديد يرعب أمريكا ( شاهد )

اللواء ابو دخان يعفي قائد منطقة الخليل من مهامه عقب الاعتداء على قاض

تخبط إسرائيلي بين التهدئة والمواجهة في غزة وتحريض كبير لضرب حماس

معاريف تزعم : حماس أعطت الضوء الاخضر لمهاجمة الجنود

بالصور: ملك الأردن يصل جدة "محرما" قبل المشاركة في القمة

غرينبلانت يهاجم عريقات : " الشعب الفلسطيني يستحق افضل منه ويدعو لاقصائه

الأخبار الرئيسية

صور|: مئات الفلسطينيين يتظاهرون في رام الله مطالبين السلطة برفع العقوبات عن غزة

الكابينت

إلى ماذا انتهت جلسة الكابينت التي " عقدت تحت الأرض " حول غزة ؟

غواصو القسام - ارشيف

صور ..الاحتلال الاسرائيلي يزعم : دمرنا نفقا بحريا لحماس الاحد الماضي شمال قطاع غزة

الكابينت الاسرائيلي - ارشيف

مقترحات الكابينت الاسرائيلي لـ"تخفيف الحصار عن قطاع غزة

رواتب -ارشيفية

رأفت: توصيات للرئيس بصرف رواتب موظفي غزة قبل العيد واجتماع لتنفيذ قرارات الوطني

الاتصالات الفلسطينية