4 أسرى من الضفة يدخلون أعواماً جديدة في الأسر

غزة/سما/

اكدت اذاعة صوت الأسرى، أن أربعة أسرى من الضفة الغربية المحتلة يدخلون اليوم 11من حزيران أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال، وهم:

من مدينة رام الله/ الأسير عبد الباسط ربحي مصطفى شوابكة (46 عامًا) المحكوم بالسجن 30 عامًا قضى منه 16 عامًا بعد اعتقاله عام 2002.

والأسير شحادة على شحادة حامد (34 عامًا) المحكوم بالسجن 13 عامًا قضى منه 12 عامًا بعد اعتقاله عام 2006.

والأسير طارق إبراهيم حسن صلاح من مخيم جنين المحكوم بالسجن 23 عامًا ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى 15 عامًا في السجون.

والأسير رائد حمدان حسن بلاونة (43 عامًا) من مدينة طولكرم المحكوم بالسجن 20 عامًا، قضى منه 16 عامًا بعد اعتقاله عام 2002