مستشار النمسا يخالف قرارات الاتحاد الاوروبي و يزور حائط البراق

القدس / سما /

زار المستشار النمساوي سيباستيان كورتز، اليوم الاحد، حائط البراق فى القدس.





واشار موقع "واللا" الاسرائيلي ان المستشار كورتز قال انها زيارة خاصة كجزء من جولة له في الكنائس في المدينة القديمة، ولكنها تعد مخالفة لسياسة الاتحاد الأوروبي المتمثلة في اعتبار حائط البراق أرضًا محتلة.



ومن المتوقع أن يلتقي كورتز غدًا برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس الاسرائيلي روفين ريفلين.ووقع كورتز وفقا للموقع اتفاقيتين اليوم - اتفاق تفاهم بين وزارة التعليم النمساوية والاسرائيلية من اجل تدريب المعلمين النمساويين وتعليمهم التاريخ الاسرائيلي.

