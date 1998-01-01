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قائد بجيش الاحتلال: الأمور على جبهة غزة وصلت لطريق مسدود ولا يمكن تغيير شيء

الأحد 10 يونيو 2018 09:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
قائد بجيش الاحتلال: الأمور على جبهة غزة وصلت لطريق مسدود ولا يمكن تغيير شيء



القدس المحتلة / سما /

قال القائد السابق لفرقة غزة في جيش الاحتلال ايال آيزنبرغ إن الأمور على الجبهة مع قطاع وصلت إلى طريق مسدود منذ سنوات.

وأضاف آيزنبرغ أنه "كُتب على الجيش حمل السلاح على تلك الجبهة ولا يمكن تغيير شيء في الفترة الراهنة"، متابعاً "كُتب علينا العيش في منطقة توجب علينا فيها حمل البندقية بشكل دائم، يجب إظهار الحزم لأننا نتحدث عن تنظيم إرهابي والذي لا يعترف بـإسرائيل وأي تخفيف من هنا أو هناك لن يغير الواقع في غزة".

وأوضح أن الفترة الحالية تشهد تغيرًا في قواعد اللعبة، مبيناً "تسهيلات إسرائيلية للقطاع هي كـحبة أكامول لمريض السرطان".

#الاحتلال #غزة

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