موسيقار امريكي يقاطع حفلا تضامنا مع الفلسطينيين

القدس المحتلة / سما /

قالت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية، مساء اليوم الاحد، ان الموسيقار الأمريكي "جون موس" الغى مشاركته في مهرجان الموسيقى "البوب ​​راديو كولتور" في برلين، وذلك بسبب الدعم المالي للمهرجان من قبل السفارة الإسرائيلية في برلين.



ووفقا للصحيفة فإن السفارة الإسرائيلية استثمرت في المهرجان وقدمت الدعم المالي، مادعى اللجنة المنظمة لوضع علم اسرائيل على بطاقات الدعوة الى جانب اعلام الدول الممولة للمهرجان، مضيفة ان الفنان كان ينوي المشاركة بالحفل قبل علمه بالدعم المالي الاسرائيلي الا انه رفض المشاركة بعد معرفته.

واضافت الصحيفة ان الفنان الامريكي ليس الوحيد الذي قرر مقاطعة اسرائيل ثقافيا، فقد ألغى الفنانان البريطانيان "شوبينج" و"ريتشارد دوسون" مشاركتهم في المهرجان بسبب احتلال اسرائيل لفلسطين وتضامنا مع الفلسطينيين، ودعما لمنظمة حركة مقاطعة إسرائيل "BDS".



واسارت الصحيفة إلى أنه في العام الماضي، الغى ثمانية فنانين مشاركتهم في المهرجان للأسباب نفسها بالضبط.وقالت الصحيفة ان منظمة "BDS" جنبا إلى جنب مع منظمة "PACBI"، استطاعتا النجاح في كسب التأيد ومقاطعة اسرائيل ثقافيا واكادميا ورياضيا بسبب الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين.



وتمكنت حركة المقاطعة "BDS" من إلغاء مباراة الأرجنتين وإسرائيل في القدس، في حين تتخوف إسرائيل من إلغاء إقامة مسابقة "اليوروفيجن" في القدس عام 2019 بعد إلغاء العديد من الفعاليات المقررة تضامنا مع الشعب الفلسطيني، كما ترى حركة مقاطعة إسرائيل أنه الوقت الأمثل لتوسيع حملات المقاطعة لهذا الحدث العام القادم.

