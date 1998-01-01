جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

موسيقار امريكي يقاطع حفلا تضامنا مع الفلسطينيين

الأحد 10 يونيو 2018 08:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
موسيقار امريكي يقاطع حفلا تضامنا مع الفلسطينيين



القدس المحتلة / سما /

قالت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية، مساء اليوم الاحد، ان الموسيقار الأمريكي "جون موس" الغى مشاركته في مهرجان الموسيقى "البوب ​​راديو كولتور" في برلين، وذلك بسبب الدعم المالي للمهرجان من قبل السفارة الإسرائيلية في برلين. 


ووفقا للصحيفة فإن السفارة الإسرائيلية استثمرت في المهرجان وقدمت الدعم المالي، مادعى اللجنة المنظمة لوضع علم اسرائيل على بطاقات الدعوة الى جانب اعلام الدول الممولة للمهرجان، مضيفة ان الفنان كان ينوي المشاركة بالحفل قبل علمه بالدعم المالي الاسرائيلي الا انه رفض المشاركة بعد معرفته. 

واضافت الصحيفة ان الفنان الامريكي ليس الوحيد الذي قرر مقاطعة اسرائيل ثقافيا، فقد ألغى الفنانان البريطانيان "شوبينج" و"ريتشارد دوسون" مشاركتهم في المهرجان بسبب احتلال اسرائيل لفلسطين وتضامنا مع الفلسطينيين، ودعما لمنظمة حركة مقاطعة إسرائيل "BDS".


واسارت الصحيفة  إلى أنه في العام الماضي،  الغى ثمانية فنانين مشاركتهم في المهرجان للأسباب نفسها بالضبط.وقالت الصحيفة ان  منظمة "BDS" جنبا إلى جنب مع منظمة "PACBI"، استطاعتا النجاح في كسب التأيد ومقاطعة اسرائيل ثقافيا واكادميا ورياضيا بسبب الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين.


وتمكنت حركة المقاطعة "BDS" من إلغاء مباراة الأرجنتين وإسرائيل في القدس، في حين تتخوف إسرائيل من إلغاء إقامة مسابقة "اليوروفيجن" في القدس عام 2019 بعد إلغاء العديد من الفعاليات المقررة تضامنا مع الشعب الفلسطيني، كما ترى حركة مقاطعة إسرائيل أنه الوقت الأمثل لتوسيع حملات المقاطعة لهذا الحدث العام القادم. 
 

#موسيقار امريكي #حفل #تضامن #فلسطين

أخبار ذات صلة

اندونيسيا

إندونيسيا تقرر حظر دخول الإسرائيليين لأراضيها تضامنا مع الفلسطينيين

ترامب

ترامب: اعترافنا بالقدس حق سيادي امريكي و مساعداتنا ستذهب للاصدقاء فقط

دونالد ترامب

بدعم ترامب.. قانون امريكي لتقليص المساعدات الامريكية للسلطة الفلسطينية

ترامب

مسؤول امريكي يكشف مزيد من التفاصيل عن صفقة القرن.. نتنياهو سيقبلها بشرط ..؟

مواجهات- ارشيف

مئات الاصابات في مسيرات الغضب الرابعة تضامنا مع القدس المحتلة

ترامب وتميم - ارشيف

موقع امريكي: قطر تسعى للتفاوض مع حماس لقبول "صفقة القرن"و العمل ضمن إطار السلطة

الأكثر قراءة اليوم

صحة غزة تكشف عن هوية "مصاب قنبلة الغاز في وجهه" وحالته الصحية

سلاح صيني جديد يرعب أمريكا ( شاهد )

الكابنيت الاسرائيلي يجتمع اليوم لمناقشة قضية غزة و بحث تسوية مع القطاع

اللواء ابو دخان يعفي قائد منطقة الخليل من مهامه عقب الاعتداء على قاض

دعوات للمشاركة في مسيرة وسط رام الله لرفع العقوبات عن غزة

هارتس : "الجهاد الإسلامي" سيقود المواجهة مع تل ابيب مستقبلا

تخبط إسرائيلي بين التهدئة والمواجهة في غزة وتحريض كبير لضرب حماس

الأخبار الرئيسية

الكابينت

إلى ماذا انتهت جلسة الكابينت التي " عقدت تحت الأرض " حول غزة ؟

غواصو القسام - ارشيف

صور ..الاحتلال الاسرائيلي يزعم : دمرنا نفقا بحريا لحماس الاحد الماضي شمال قطاع غزة

الكابينت الاسرائيلي - ارشيف

مقترحات الكابينت الاسرائيلي لـ"تخفيف الحصار عن قطاع غزة

رواتب -ارشيفية

رأفت: توصيات للرئيس بصرف رواتب موظفي غزة قبل العيد واجتماع لتنفيذ قرارات الوطني

حرائق مستوطنات - ارشيف

حريق هائل في مستوطنة "كرمي قطيف" في غلاف غزة واخلاء مستوطنيها بالكامل

الاتصالات الفلسطينية