بالصور: ملك الأردن يصل جدة "محرما" قبل المشاركة في القمة

عمان / وكالات /

وصل العاهل الأردني عبد الله الثاني إلى مدينة جدة السعودية، للمشاركة في القمة الرباعية، التي دعا لها العاهل السعودي، سلمان بن عبد العزيز لدعم الأردن اقتصاديا.



ووصل ملك الأردن مطار جدة مرتديا ملابس الإحرام، لأداء مناسك العمرة، قبيل توجهه للمشاركة في القمة، التي من المقرر أن يكون أطرافها بالإضافة للسعودية والأردن الكويت والإمارات.



وكان في استقباله أمير منطقة مكة مستشار الملك سلمان الأمير خالد الفيصل، ووفد رسمي من مسؤولي الحكومة، والديوان الملكي السعودي.



وكانت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" نقلت عن الملك عبد الله تأكيده، "عمق العلاقات الأخوية والاستراتيجية التي تربط الأردن مع السعودية، والدول العربية الشقيقة المشاركة في القمة، والتي ما توانت عن تقديم الدعم للأردن والوقوف إلى جانبه في مختلف الظروف" وفق قوله.



وجاءت الدعوة للقمة بعد انتهاء الاحتجاجات الواسعة التي استمرت أسبوعا كاملا في مناطق الأردن كافة، التي استجابت لها الدولة، باستقالة الحكومة، وتراجع الحكومة الجديدة عن المشروع المعدل لقانون ضريبة الدخل.

















