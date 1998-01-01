جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

القاهرة تتدخل في قضية مصري محكوم بالإعدام في السعودية

الأحد 10 يونيو 2018 05:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
القاهرة تتدخل في قضية مصري محكوم بالإعدام في السعودية



القاهرة /وكالات/

أعلنت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج نبيلة مكرم، متابعتها لقضية المهندس المصري علي أبو القاسم، المحكوم عليه بالإعدام في الأراضي السعودية.

وكلفت الوزيرة مكتب الشكاوى بالوزارة ببذل أقصى جهد حتى يتم الانتهاء من القضية وحل الأزمة، بعد أن اطلعت على رسائل زوجة وأطفال المهندس المصري عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي يطالبون فيها السلطات السعودية بإعادة التحقيق لإثبات براءة والدهم خاصة عقب اعتراف المتهمين الأصليين في مصر.

وأثبتت أسرة المهندس المصري براءته لوزارة الهجرة المصرية، وقدمت كافة الأوراق بعد اعتراف المتهمين في مصر بعدم معرفتهم به وعدم علمه بوجود الشحنة في المعدات التي استوردتها شركته.

ويعمل علي أبو القاسم بالمملكة العربية السعودية منذ 2007 وصدر عليه حكم الإعدام على خلفية اتهامه بجلب وترويج المخدرات في وقت سابق من العام الجاري.

المصدر: "الأهرام"

#مصر #السعودية #اعدام

أخبار ذات صلة

البحرين - ارشيف

المنامة :أحكام بالإعدام على 6 بحرينيين

مراة سعودية- ارشيف

بعد قيادة السيارة.. السعودية تسمح للمرأة السعودية دخول الملاعب

وزير خارجية البحرين

صورة: وزير خارجية البحرين يعتبر فلسطين “قضية جانبية”

اوبرا عالمية - ارشيف

لاول مرة ...عرض أوبرا في السعودية!

السعودية تحذر المقيمين والمواطنين

خامنئي ترامب سلمان - ارشيف

السعودية : لا نكن أي نوع من العداوة للشعب الإيراني

الأكثر قراءة اليوم

صحة غزة تكشف عن هوية "مصاب قنبلة الغاز في وجهه" وحالته الصحية

سلاح صيني جديد يرعب أمريكا ( شاهد )

الكابنيت الاسرائيلي يجتمع اليوم لمناقشة قضية غزة و بحث تسوية مع القطاع

اللواء ابو دخان يعفي قائد منطقة الخليل من مهامه عقب الاعتداء على قاض

دعوات للمشاركة في مسيرة وسط رام الله لرفع العقوبات عن غزة

هارتس : "الجهاد الإسلامي" سيقود المواجهة مع تل ابيب مستقبلا

السيسي: صحة محمد صلاح أهم من أي حاجة ـ (فيديو)

الأخبار الرئيسية

غواصو القسام - ارشيف

صور ..الاحتلال الاسرائيلي يزعم : دمرنا نفقا بحريا لحماس الاحد الماضي شمال قطاع غزة

الكابينت الاسرائيلي - ارشيف

مقترحات الكابينت الاسرائيلي لـ"تخفيف الحصار عن قطاع غزة

رواتب -ارشيفية

رأفت: توصيات للرئيس بصرف رواتب موظفي غزة قبل العيد واجتماع لتنفيذ قرارات الوطني

حرائق مستوطنات - ارشيف

حريق هائل في مستوطنة "كرمي قطيف" في غلاف غزة واخلاء مستوطنيها بالكامل

مسيرات العودة غزة

تخبط إسرائيلي بين التهدئة والمواجهة في غزة وتحريض كبير لضرب حماس

الاتصالات الفلسطينية