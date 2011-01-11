نتنياهو يتقدم بمقترح غير مسبوق للإيرانيين

القدس المحتلة/سما/

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن مقترح غير مسبوق على إيران يتعلق بالمياه.

وفي فيديو نشر على صفحة أوفير جندلمان، المتحدث باسمه للإعلام العربي، اليوم الأحد، قال نتنياهو إن إسرائيل تمتلك المعرفة لمنع وقوع كارثة بيئية في إيران جراء الجفاف.

وتحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي عن ما أسماه معاناة الشعب الإيراني بسبب الجفاف و"سوء إدارة وعدم كفاءة.. النظام الوحشي والطغياني" الذي "يحرمه من المياه الضرورية".

وقال نتنياهو إن بلاده التي تواجه أيضا تحديات متعلقة بالمياه، نجحت في تطوير "تكنولوجيات خارقة" لمعالجة تلك التحديات، متعهدا بمشاركة تلك المعلومات مع الشعب الإيراني.

وأعلن نتنياهو بهذا التصريح عن قرب إطلاق موقع إلكتروني خاص باللغة الفارسية سيتحتوي على مخططات مفصلة حول كيفية معالجة مياه الصرف الصحي، لمساعدة الإيرانيين على مواجهة الجفاف.