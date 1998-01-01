جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"هآرتس" تهاجم سفير أمريكا بإسرائيل.. "يجب أن يغلق فمه"

الأحد 10 يونيو 2018 05:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
"هآرتس" تهاجم سفير أمريكا بإسرائيل.. "يجب أن يغلق فمه"



القدس المحتلة / سما /

هاجمت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية؛ السفير الأمريكي في "إسرائيل"، دافيد فريدمان، مؤكدة أنه يتصرف كسفير للمستوطنين الإسرائيليين، و"يجب عليه أن يغلق فمه".

وأكدت صحيفة "هآرتس" العبرية اليسارية، في تقرير أعده الكاتب الإسرائيلي روغل ألفر، أن السفير فريدمان "هو شر مستطير"، موضحة أن "الرجل الذي يجب أن يمثل هنا المصالح الأمريكية؛ هو في الحقيقة وزير المستوطنين، كما برهن على ذلك عدد كبير من النشاطات والتصريحات التي أدلى بها منذ تعيينه في منصبه من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وحتى قبل ذلك".

ونوهت إلى أن "فريدمان يتبرع للمستوطنات، وعندما انتقده جدعون ليفي (كاتب إسرائيلي بالصحيفة) في مقال له بهذا الشأن في "هآرتس"، هاجم فريدمان الصحيفة بواسطة تغريدة تساءل فيها: "أليس لديهم منطق؟".

فالحديث وفق الصحيفة، "يدور عن ذات الشخص الذي أعلن أن المنظمة اليهودية الأمريكية الليبرالية "جي ستريت" هي "أسوأ من كابو"، أي من اليهود الذي تعاونوا مع النازيين".

فلقد "حذر من أن إخلاء المستوطنات سيؤدي لحرب أهلية، والتقط صورة في بني براك مع صورة مدبلجة للبلدة القديمة بالقدس، تضمنت تصويرا للهيكل (المزعوم) بدل قبة الصخرة"، وفق الصحيفة التي لفتت إلى أن فريدمان، "مسؤول شخصيا وحصريا عن دعوة الواعظ المتطرف روبرت جيفرس، من أجل إلقاء خطاب في حفل افتتاح السفارة الأمريكية بالقدس".


وبحسب وصف الصحيفة الإسرائيلية، فقد "أمر هذا الرجل (فريدمان) الوقح الصحافيين الذين ينتقدون نار القناصة الإسرائيليين على المتظاهرين في غزة "بإغلاق أفواههم"، وحتى إنه أوضح أن أقواله موجهة لزملائنا في الولايات المتحدة، كما أنه انتقد صحيفة إسرائيلية واحدة أكثر من مرة، وبذلك ربما قصد هآرتس".

ورأت أن "الرائحة التي تنبعث من أقوال السفير؛ ديكتاتورية"، معتبرة أن تبرير المتحدثة بلسان وزارة الخارجية الأمريكية التي دافعت عن فريدمان والتي أكدت حقه في حرية التعبير، هو بمثابة "سلب لحرية التعبير من صحفيين إسرائيليين ينتقدون حكومتهم، باسم حرية التعبير المسموحة لفريدمان".

ونوهت إلى أنه "عندما يقوم سفير دولة عظمى بفعل ذلك؛ فالأمر يتعلق بظاهرة خطيرة وشديدة"، مبينة أن "فريدمان يتلقى الحق في إسكات الصحفيين، ليس فقط من قوة مكانته كسفير لدولة عظمى تمد حمايتها على إسرائيل، بل من كونه يهوديا".


وأضافت: "هو يتصرف هنا كصاحب بيت بسيادة مزدوجة؛ يهودي وممثل رسمي للدولة العظمى، وربما يطمح بالنجاح في التأثير على تشكيل هوية إسرائيل"، مشددة على أن "فريدمان بسبب سلوكه وتصريحاته فقد شرعيته، وإذا كان هناك من يجب أن يغلق فمه فهو فريدمان".

#سفير أمريكا #اسرائيل #هارتس

أخبار ذات صلة

مجلي مع هنية

مجلّى : لست مع مقاطعة أمريكا وضد "تسليح الانتفاضة"..ولا أرى "صفقة القرن"!

الرئيس عباس

الرئيس يخوض "معركة" مع أمريكا ويؤجل "المعركة" مع إسرائيل الى حين

الجهاد الاسلامي

الجهاد الاسلامي: تصريحات ولي العهد السعودي "انحدار وتهافت خطير لإرضاء أمريكا و"إسرائيل"

معبر كرم ابو سالم

اضرار غير مسبوقة .. الاحتلال يغلق "كرم أبو سالم" حتى إشعار آخر

سامي بن عبد الله الصالح - ارشيف

شاهد.. سفير السعودية في الجزائر: حماس حركة "إرهابية" تسعى لإحلال المشاكل في المنطقة

القيادي في القسام احمد الغندور

أمريكا تُدرج قياديًا في القسام من قطاع غزة على قائمة "الإرهاب"

الأكثر قراءة اليوم

سلاح صيني جديد يرعب أمريكا ( شاهد )

صحة غزة تكشف عن هوية "مصاب قنبلة الغاز في وجهه" وحالته الصحية

الكابنيت الاسرائيلي يجتمع اليوم لمناقشة قضية غزة و بحث تسوية مع القطاع

اللواء ابو دخان يعفي قائد منطقة الخليل من مهامه عقب الاعتداء على قاض

دعوات للمشاركة في مسيرة وسط رام الله لرفع العقوبات عن غزة

هارتس : "الجهاد الإسلامي" سيقود المواجهة مع تل ابيب مستقبلا

السيسي: صحة محمد صلاح أهم من أي حاجة ـ (فيديو)

الأخبار الرئيسية

غواصو القسام - ارشيف

صور ..الاحتلال الاسرائيلي يزعم : دمرنا نفقا بحريا لحماس الاحد الماضي شمال قطاع غزة

الكابينت الاسرائيلي - ارشيف

مقترحات الكابينت الاسرائيلي لـ"تخفيف الحصار عن قطاع غزة

رواتب -ارشيفية

رأفت: توصيات للرئيس بصرف رواتب موظفي غزة قبل العيد واجتماع لتنفيذ قرارات الوطني

حرائق مستوطنات - ارشيف

حريق هائل في مستوطنة "كرمي قطيف" في غلاف غزة واخلاء مستوطنيها بالكامل

مسيرات العودة غزة

تخبط إسرائيلي بين التهدئة والمواجهة في غزة وتحريض كبير لضرب حماس

الاتصالات الفلسطينية