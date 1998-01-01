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التربية: كتب المنهاج الجديد المتداولة حالياً للصف 12 غير رسمية

الأحد 10 يونيو 2018 04:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
التربية: كتب المنهاج الجديد المتداولة حالياً للصف 12 غير رسمية



رام الله /سما/

 أكد رئيس مركز المناهج في وزارة التربية والتعليم العالي أ. ثروت زيد أن الوزارة لم توزع بعد الكتب المقررة للصف الـ 12 والمعتمدة بالشكل النهائي وفقاً للمنهاج الجديد، لافتاً إلى أن الوزارة قد لاحظت في الآونة الأخيرة تداول بعض تلك الكتب والتي هي عبارة عن مسودات؛ كانت الوزارة قد وزعتها قبل أشهر لمناقشتها من قبل المختصين في مديريات التربية والتعليم وتزويد الوزارة بالملاحظات حولها، وأن فرق التأليف لهذه المناهج قد أدخلت عليها عديد التعديلات بناء على تلك الملاحظات، وأن النسخ المعتمدة من قبل مركز المناهج سيتم توزيعها للمدارس بعد طباعتها رسمياً من قبل الوزارة.

وشدد زيد، في بيان صحفي، أن مركز المناهج هو الجهة الوحيدة المخولة باعتماد وتوزيع كتب المنهاج الفلسطيني لكافة الصفوف، داعياً للحذر من تداول أية نسخ من الكتب غير معتمدة من قبل المركز.

#التربية #المنهاج #الصف 12

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