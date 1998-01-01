جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاول من نوعه

صور ..الاحتلال الاسرائيلي يزعم : دمرنا نفقا بحريا لحماس الاحد الماضي شمال قطاع غزة

الأحد 10 يونيو 2018 04:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
صور ..الاحتلال الاسرائيلي يزعم : دمرنا نفقا بحريا لحماس الاحد الماضي شمال قطاع غزة



القدس المحتلة/ترجمة سما/

ذكرت وسائل اعلام عبرية مساء اليوم ان جيش الاحتلال الاسرائيلي دمر نفقا بحريا هو الاول من نوعه في هجمات شنها على قطاع غزة الاحد الماضي.

وقالت الاذاعة العبرية الرسمية ان طائرات سلاح الجو الاسرائيلي هاجمت قاعدة بحرية لحماس شمال قطاع غزة جرى خلالها تدمير نفق بحري شمال قطاع غزة هو الاول من نوعه حسب مصادر عسكرية اسرائيلية.

وقال ناطق باسم جيش الاحتلال ان النفق التحت-مائي كان بعمق عشرات الامتار تحت سطح الماء وانه توغل في مياه البحر بحيث لا يمكن رؤية استعدادات الكوماندوز البحري لحماس عند دخوله النفق لتنفيذ اي عمليات ضد شاطئ زكيم او محطة الطاقة الاستراتيجية في المجدل.

وزعم ان النفق انطلق من قاعدة بحرية لحماس تقع على بعد 3 كم من السياج البحري الفاصل بين غزة واسرائيل موضحا انه اعد كما لوكان مواسير ضخمة لنقل مياه الصرف الصحي في المنطقة منوها الى ان جهدا استخباريا كبيرا بذل لمعرفة مكان النفق وغير مستبعد ان تكون هناك انفاق بحرية اخرى بالمنطقة.



85834300100586640360no

يتبع - 

#الاحتلال الاسرائيلي #بحرية #حماس #نفق بحري

أخبار ذات صلة

قصف غزة -ارشيفية

الاحتلال يقصف أرضا زراعية ويدمر مولدا كهربائيا شمال غزة و الجيش يزعم تدمير نفق لحماس

طائرات الاحتلال تقصف نفقا قرب معبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة

الاحتلال يزعم: اعتقال خلية لحماس خططت لتنفيذ عمليات

قفازات عسكرية

صور .. الاحتلال يزعم احباط تهريب آلاف القفازات العسكرية الى قطاع غزة

الشاباك يزعم احباط سلسلة عمليات استشهادية لحماس في القدس وحيفا

صور : 3 إصابات إحداها خطيرة برصاص الاحتلال شمال قطاع غزة

الأكثر قراءة اليوم

إنتاج أغلى صابونة بالعالم لابن سلمان.. كم قيمتها؟ (شاهد)

سلاح صيني جديد يرعب أمريكا ( شاهد )

لاول مرة ..الاحتلال الاسرائيلي يستهدف مجموعة من مطلقي الطائرات الورقية بصاروخ استطلاع

الكابنيت الاسرائيلي يجتمع اليوم لمناقشة قضية غزة و بحث تسوية مع القطاع

اللواء ابو دخان يعفي قائد منطقة الخليل من مهامه عقب الاعتداء على قاض

دعوات للمشاركة في مسيرة وسط رام الله لرفع العقوبات عن غزة

هارتس : "الجهاد الإسلامي" سيقود المواجهة مع تل ابيب مستقبلا

الأخبار الرئيسية

الكابينت الاسرائيلي - ارشيف

مقترحات الكابينت الاسرائيلي لـ"تخفيف الحصار عن قطاع غزة

رواتب -ارشيفية

رأفت: توصيات للرئيس بصرف رواتب موظفي غزة قبل العيد واجتماع لتنفيذ قرارات الوطني

حرائق مستوطنات - ارشيف

حريق هائل في مستوطنة "كرمي قطيف" في غلاف غزة واخلاء مستوطنيها بالكامل

مسيرات العودة غزة

تخبط إسرائيلي بين التهدئة والمواجهة في غزة وتحريض كبير لضرب حماس

ترابين ونتنياهو

واشنطن: خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط تُعلن عندما تكون ملامحها جاهزة للتحقيق

الاتصالات الفلسطينية