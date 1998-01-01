صور ..الاحتلال الاسرائيلي يزعم : دمرنا نفقا بحريا لحماس الاحد الماضي شمال قطاع غزة

القدس المحتلة/ترجمة سما/

ذكرت وسائل اعلام عبرية مساء اليوم ان جيش الاحتلال الاسرائيلي دمر نفقا بحريا هو الاول من نوعه في هجمات شنها على قطاع غزة الاحد الماضي.

وقالت الاذاعة العبرية الرسمية ان طائرات سلاح الجو الاسرائيلي هاجمت قاعدة بحرية لحماس شمال قطاع غزة جرى خلالها تدمير نفق بحري شمال قطاع غزة هو الاول من نوعه حسب مصادر عسكرية اسرائيلية.

وقال ناطق باسم جيش الاحتلال ان النفق التحت-مائي كان بعمق عشرات الامتار تحت سطح الماء وانه توغل في مياه البحر بحيث لا يمكن رؤية استعدادات الكوماندوز البحري لحماس عند دخوله النفق لتنفيذ اي عمليات ضد شاطئ زكيم او محطة الطاقة الاستراتيجية في المجدل.

وزعم ان النفق انطلق من قاعدة بحرية لحماس تقع على بعد 3 كم من السياج البحري الفاصل بين غزة واسرائيل موضحا انه اعد كما لوكان مواسير ضخمة لنقل مياه الصرف الصحي في المنطقة منوها الى ان جهدا استخباريا كبيرا بذل لمعرفة مكان النفق وغير مستبعد ان تكون هناك انفاق بحرية اخرى بالمنطقة.







يتبع -