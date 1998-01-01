مبعوث الرئاسة الأمريكية "غرينبلانت" يهاجم عريقات

القدس المحتلة/سما/



شن مبعوث الرئاسة الأمريكية الخاص إلى الشرق الأوسط، غيسون غرينبلات، هجوماً شرساً اليوم الأحد، في مقال له بصحيفة هآرتس الإسرائيلية، على أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، القيادي صائب عريقات، زاعماً أنه أكثر من يتحدث بلا أي نتائج.

وجاء المقال تعليقاً على مقال عريقات الذي حمل عنوان "ترامب يحرض ضد الفلسطينيين وإسرائيل هي الرصاصة"، وهو المقال الذي انتقد فيه عريقات وبشدة قرار الولايات المتحدة بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس المحتلة.

وزعم غرينبلات في المقال الخاص أن "عريقات تسبب في الكثير من الأزمات بسياساته والأهم بتصريحاته غير المسؤولة"، زاعماً أن تصريحاته السياسية الأخيرة "تحريضية والهدف منها فقط هو إثارة الفلسطينيين ودفعهم إلى التمرد بدلاً من الاتجاه للسلام".

واتهم غرينبلات عريقات بالكذب، مشيراً إلى أنه أصدر الكثير من التصريحات التي تسببت أكثر من مرة في أزمة وتداعيات لا تزال مستمرة.

وانتقد المبعوث الأمريكي تصريحات عريقات التي أكد فيها أن مسيرات العودة في قطاع غزة هي مسيرات سلمية، مشيراً إلى أن هذه المسيرات تابعة لحركة حماس وبامتياز، خاصة وأن القائمين على الحركة اعترفوا بأن غالبية من قتلوا أو شاركوا بها هم من عناصر الحركة المعروفة للجميع.

وأشار غرينبلات إلى خطورة الموقف السياسي الحالي النابع من تصريحات عريقات، مشيراً إلى أن غالبية تصريحاته تشيد بحركة حماس، وهو ما يطرح علامات استفهام بشأن موقفه السياسي.

