جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مبعوث الرئاسة الأمريكية "غرينبلانت" يهاجم عريقات

الأحد 10 يونيو 2018 03:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
مبعوث الرئاسة الأمريكية "غرينبلانت" يهاجم عريقات



القدس المحتلة/سما/


شن مبعوث الرئاسة الأمريكية الخاص إلى الشرق الأوسط، غيسون غرينبلات، هجوماً شرساً اليوم الأحد، في مقال له بصحيفة هآرتس الإسرائيلية، على أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، القيادي صائب عريقات، زاعماً أنه أكثر من يتحدث بلا أي نتائج.
وجاء المقال تعليقاً على مقال عريقات الذي حمل عنوان "ترامب يحرض ضد الفلسطينيين وإسرائيل هي الرصاصة"، وهو المقال الذي انتقد فيه عريقات وبشدة قرار الولايات المتحدة بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس المحتلة.
وزعم غرينبلات في المقال الخاص أن "عريقات تسبب في الكثير من الأزمات بسياساته والأهم بتصريحاته غير المسؤولة"، زاعماً أن تصريحاته السياسية الأخيرة "تحريضية والهدف منها فقط هو إثارة الفلسطينيين ودفعهم إلى التمرد بدلاً من الاتجاه للسلام".
واتهم غرينبلات عريقات بالكذب، مشيراً إلى أنه أصدر الكثير من التصريحات التي تسببت أكثر من مرة في أزمة وتداعيات لا تزال مستمرة.
وانتقد المبعوث الأمريكي تصريحات عريقات التي أكد فيها أن مسيرات العودة في قطاع غزة هي مسيرات سلمية، مشيراً إلى أن هذه المسيرات تابعة لحركة حماس وبامتياز، خاصة وأن القائمين على الحركة اعترفوا بأن غالبية من قتلوا أو شاركوا بها هم من عناصر الحركة المعروفة للجميع.
وأشار غرينبلات إلى خطورة الموقف السياسي الحالي النابع من تصريحات عريقات، مشيراً إلى أن غالبية تصريحاته تشيد بحركة حماس، وهو ما يطرح علامات استفهام بشأن موقفه السياسي.
 

#عريقات #غرينبلات #اسرائيل #السلطة الفلسطينية

أخبار ذات صلة

غرينبلات

مندوب ترامب "غرينبلات " يهاجم صائب عريقات وهذا ما قاله له ..

غرينبلات - ارشيف

غرينبلات يهاجم "حماس" بعد عملية "تفجير غزة" و الحركة ترد

عريقات وفرج

مبعوث ماكرون الخاص زار رام الله سرا والتقى اللواء فرج و عريقات وهذا ما تم مناقشته

غرينبلات يهاجم مسيرات العودة ويعتبرها "عدائية"

نبيل ابو ردينة

الرئاسة تطالب بتدخل أمريكي لوقف "التصعيد" الاستيطاني الإسرائيلي

الرئاسة الفلسطينية تنفي ما أوردته "يديعوت" حول التنسيق مع واشنطن حول قرار 2334

الأكثر قراءة اليوم

إنتاج أغلى صابونة بالعالم لابن سلمان.. كم قيمتها؟ (شاهد)

سلاح صيني جديد يرعب أمريكا ( شاهد )

لاول مرة ..الاحتلال الاسرائيلي يستهدف مجموعة من مطلقي الطائرات الورقية بصاروخ استطلاع

الكابنيت الاسرائيلي يجتمع اليوم لمناقشة قضية غزة و بحث تسوية مع القطاع

اللواء ابو دخان يعفي قائد منطقة الخليل من مهامه عقب الاعتداء على قاض

دعوات للمشاركة في مسيرة وسط رام الله لرفع العقوبات عن غزة

هارتس : "الجهاد الإسلامي" سيقود المواجهة مع تل ابيب مستقبلا

الأخبار الرئيسية

غواصو القسام - ارشيف

صور ..الاحتلال الاسرائيلي يزعم : دمرنا نفقا بحريا لحماس الاحد الماضي شمال قطاع غزة

الكابينت الاسرائيلي - ارشيف

مقترحات الكابينت الاسرائيلي لـ"تخفيف الحصار عن قطاع غزة

رواتب -ارشيفية

رأفت: توصيات للرئيس بصرف رواتب موظفي غزة قبل العيد واجتماع لتنفيذ قرارات الوطني

حرائق مستوطنات - ارشيف

حريق هائل في مستوطنة "كرمي قطيف" في غلاف غزة واخلاء مستوطنيها بالكامل

مسيرات العودة غزة

تخبط إسرائيلي بين التهدئة والمواجهة في غزة وتحريض كبير لضرب حماس

الاتصالات الفلسطينية