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وقفة تضامنية مع الاسير جواريش في بيت لحم

الأحد 10 يونيو 2018 02:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
وقفة تضامنية مع الاسير جواريش في بيت لحم



بيت لحم / سما /


نظمت  جمعية الاسرى المحررين وحركة فتح في محافظة بيت لحم  وقفة تضامنية  مع الاسير جواد جواريش المحكوم مدى الحياة في سجون الاحتلال  والمضرب عن الطعام بعد ان تم نقله الى عزل سجن نفحة.
شارك في الوقفة  ابناء حركة فتح واسرى محررين امضو سنوات في زنازين الاحتلال مع الاسير جواد  وعائلة الاسير والاستاذ المحامي فريد الاطرش ممثل عن  الهيئة المستقلة لحقوق الانسان حيث قال الاطرش : نحن نقف في هذا المكان ساحة مهد المسيح  نحمل الاحتلال مسؤولية ماسيحدث للاسير جواد عواد نتيجة اضرابه عن الطعام وسنستمر في النضال .
وعن حركة فتح   القى الاخ عبد الله الزغاري  في بداية كلمته  نوجه  التحية  الى كل اسرانا داخل السجون الاسرئيلية  نقف اليوم مع القائد الاسير جواد جواريش الذي يتعرض الى هجمة مقصودة  ومدروسة  من قبل ادارة السجون  لمواقفه داخل السجون مع اسرانا ونحن نوكد في حركة فتح  ونادي الاسير وهيئة شؤون الاسرى وجمعية الاسرى المحررين سنقف بجانبهم  في كل المعارك ولن نتركهم وحدهم  .
الاسير جواد جواريش من سكان مدينة بيت لحم وهو قائد كتائب شهداء الاقصى تم اعتقاله من قبل قوات الاحتلال بتاريخ 23/12/2002 وحكم عليه بالمؤبد و 30 عاما تم نقله مؤخرا الى عزل سجن نفحة واعلن اضرابه  عن الطعام منذ تاريخ 6/5/2018 رفضا للتنكيل والعزل الانفرادي
 


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