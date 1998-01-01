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رأفت: توصيات للرئيس بصرف رواتب موظفي غزة قبل العيد واجتماع لتنفيذ قرارات الوطني

الأحد 10 يونيو 2018 02:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
رأفت: توصيات للرئيس بصرف رواتب موظفي غزة قبل العيد واجتماع لتنفيذ قرارات الوطني



رام الله / سما /

 كشف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية - نائب الأمينة العامة للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) الرفيق صالح رأفت عن اجتماع ستعقده اللجنة الوطنية العليا لتنفيذ قرارات المجلس الوطني بعد غد الثلاثاء ليصار بعد ذلك لرفعها للجنة التنفيذية في اجتماعها القادم.

وقال رأفت في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية إن الاجتماعات مستمرة بكل الاتجاهات، مشددا على اهمية الاجتماع القادم لتنفيذية المنظمة والذي سيبحث مجمل العلاقة مع سلطات الاحتلال وأمريكا على حد سواء وكذلك عقد مؤتمر دولي للسلام.

من جهة ثانية أكد أنه سيتم التوجه قريبا للجمعية العامة للأمم المتحدة تحت بند "متحدون من اجل السلام" لطلب الحماية الدولية لشعبنا، متوقعا أن يتم الحصول على أغلبية كبيرة تؤيد المطلب الفلسطيني، الأمر الذي يعرّي موقف اسرائيل وحليفتها أمريكا، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب فيما بعد أن يعمل السكرتير العام للأمم المتحدة على تنفيذ القرار بتأمين الحماية الدولية لشعبنا.

في سياق آخر، اضاف رأفت إن اللجنة في اجتماعها الليلة الماضية قدمت توصيات للرئيس محمود عباس لإعطاء تعليماته لوزارة المالية باستكمال صرف المتبقي من الراتب لموظفي قطاع غزة قبل عيد الفطر.
 

#رواتب #غزة #الوطني

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