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الإعلام: المُتطرف فريد الأب الروحي للتحريض ضد "الأقصى"

الأحد 10 يونيو 2018 02:10 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله /سما/

وصفت وزارة الإعلام تفوهات ما يسمى النطاق بلسان "منظمات الهيكل" آساف فريد حول أعداد المصلين في المسجد الأقصى المبارك خلال الجمعة الرابعة من شهر رمضان برسالة تحريض لتنفيذ اعتداءات على المسجد والمصلين.

وأكدت أن غضب المتطرف فريد من أعداد المصلين الكبير، ودعوته الواضحة للمتطرفين لاقتحام المسجد بأعداد هائلة، وتحريضه على"الأقصى" والمقدسات، يستوجب وضعه على لائحة الإرهاب الدولية، وملاحقته القضائية، باعتباره الأب الروحي للتحريض الرسمي ضد المسجد المبارك.

ورأت الوزارة في تصريحات الناطق بلسان هذا الإطار الإرهابي بأن "الحركة الصهيونية لم تتمكن بعد 140 عامًا من حسم الحرب"، تشكل دعوة علنية لتنفيذ عدوان واسع النطاق بحق المسجد والمصلين.

وجددت التأكيد بأن فريد وكل من يتبنون فكره المتطرف، باتوا يستمدون عدوانهم اليوم من الانحياز الأمريكي ضد العاصمة الأبدية لفلسطين ومقدساتها، والذي عبَّر عنه السفير ديفيد فريدمان، قبل أسابيع بالتباهي في رفع لوحه تظهر الحرم القدسي الشريف دون قبة الصخرة، وبإقامة الهيكل المزعوم مكانها.


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