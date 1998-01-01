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فيديو ..بعد صلاح.. راموس كاد يتسبب بإصابة لاعب تونسي

الأحد 10 يونيو 2018 01:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو ..بعد صلاح.. راموس كاد يتسبب بإصابة لاعب تونسي



مدريد/ وكالات/

تعرض لاعب منتخب تونس، نعيم السليتي، لعرقلة واضحة ومتعمدة من قبل لاعب منتخب إسبانيا، سيرجيو راموس، في المباراة الودية التي جمعت منتخبي بلادهما، الليلة الماضية.

وكاد راموس أن يتسبب في إصابة اللاعب التونسي في المباراة الودية التي جمعتهما على ملعب "كوبان ستاديوم"، ضمن استعدادات المنتخبين لخوض غمار نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.


وتعود الحيثيات عند الدقيقة 58 من عمر المباراة، حيث وبينما كانت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي، حاول السليتي التقدم بالكرة، إلا أن راموس قام بعرقلته في محاولة منه لإيقافه، مما أعاد إلى الأذهان ما حصل مع النجم المصري محمد صلاح.

وأثيرت ضجة ضد راموس في أعقاب التدخل العنيف على المصري، محمد صلاح، وإصابته في منطقة الكتف خلال مباراة ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي في نهائي دوري أبطال أوروبا.

يشار إلى أن جميع اللاعبين يحاولون تفادي الإصابات خلال المباريات في الفترة الحالية، خصوصًا وأن ذلك سيحرمهم من المشاركة في العرس الكروي الأكبر على مستوى العالم.

تجدر الإشارة إلى أن تونس ستلعب ضمن مجموعة صعبة تضم إنجلترا وبلجيكا وبنما، في حين ستنافس إسبانيا في المجموعة الثانية إلى جانب البرتغال والمغرب وإيران.


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