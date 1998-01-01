الاحتلال يخطر بهدم منشآت سكنية في النويعمة شمال أريحا

اريحا/سما/

أخطرت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأحد، عددا من سكان منطقة عرب الزايد في بلدة النويعمة شمال مدينة اريحا، بإخلاء منشآتهم السكنية، تمهيدا لجرفها.

وعرف من بين المواطنين المهددة منازلهم بالهدم: محمود حسين محمد زايد، وعلي محمد حسين زايد.

وقال محافظ اريحا والأغوار ماجد الفتياني: "ان هذا التشريد للسكان، هو استمرار لسياسة الاحتلال في التهجير القسري، وخطوة لإخلاء الاغوار وتهجير اصحاب الارض منها".

واشاد الفتياني بصمود المواطنين ومقاومتهم، لكافة اشكال التهجير والمضايقة، مؤكدا ان القيادة لن تألو جهدا في تقديم كافة اشكال الدعم للمواطنين.