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الاحتلال يعيد اعتقال أسير فور الإفراج عنه ويعتقل زوجة أسير محرر

الأحد 10 يونيو 2018 12:41 م / بتوقيت القدس +2GMT



القدس المحتلة/سما/

أعادت مخابرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، اعتقال الأسير المقدسي إبراهيم محمد درباس (23 عاما) فور الإفراج عنه من سجن النقب، وذلك بعد أن أمضى مدة محكوميته البالغة 4 سنوات وشهرين.

وأجبرت مخابرات الاحتلال عائلة الأسير درباس على إخلاء محيط السجن، بعد أن أبلغتهم بتحويل نجلهم الأسير إلى التحقيق في معتقل ومركز "المسكوبية" غرب القدس المحتلة.

من جهة أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال المواطنة أم قصي عرابي الرشق، زوجة الأسير المحرر عدي سنقرط من مدينة القدس، علما أن الاحتلال أفرج عن زوجها قبل أسبوع.


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