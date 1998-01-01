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الحكومة تطالب المجتمع الدولي التدخل ووقف العدوان على غزة

الأحد 10 يونيو 2018 10:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الحكومة تطالب المجتمع الدولي التدخل ووقف العدوان على غزة



رام الله / سما /

قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود إن تصريحات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الاخيرة بخصوص قطاع غزة، تعتبر استكمالا لحملة الاكاذيب التي يطلقها في محاولة للتغطية على الجرائم الاحتلالية التي ترتكبها حكومته وجيشه ضد شعبنا العربي الفلسطيني الصامد وضد ارضنا ومقدساتنا.

وأكد المحمود على ان المسيرات الشعبية السلمية التي ينظمها شعبنا هي جزء من نضالنا الوطني الفلسطيني المترابط والمتكامل والمستمر، الذي يسعى الى التخلص من الاحتلال والظلم والاضطهاد ونيل الحرية والاستقلال .

وشدد المتحدث الرسمي على ان نتنياهو يصر على الاستمرار في أكاذيبه وأضاليله عندما يفتش عن مزيد من الحجج الواهية للتغطية على (جريمة العصر) المتمثّلة بحصار قطاع غزة،  والمتواصلة منذ احد عشر عاما والتي تخللتها ثلاث حروب اجرامية أدت الى انهيارات متتابعة طالت مختلف مستويات حياة اهلنا وأبناء شعبنا الصامدين في القطاع.

وطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والعاجل لفرض قوانينه التي تنص على وقف الحصار والعدوان الذي يقوده نتنياهو وحكومته وجيشه ضد شعبنا وارضنا ومقدساتنا.


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