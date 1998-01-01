جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"العُليا" الإسرائيلية تنظر في التماس ضد تهجير أهالي "بطن الهوى" في سلوان

الأحد 10 يونيو 2018 10:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"العُليا" الإسرائيلية تنظر في التماس ضد تهجير أهالي "بطن الهوى" في سلوان



القدس المحتلة / سما /

 تعقد المحكمة الإسرائيلية العليا اليوم الأحد جلسة للنظر بالالتماس المقدم من قبل أهالي حي بطن الهوى/ الحارة الوسطى ببلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى ضد تهجيرهم من منازلهم لصالح جمعية "عطيرت كوهنيم" الاستيطانية.

وأوضح مركز معلومات وادي حلوة/ سلوان أن العشرات من أهالي حي بطن الهوى الذين تلقوا بلاغات قضائية وإخطارات لإخلاء منازلهم في الحي لصالح "جمعية عطيرت كوهنيم" قدموا التماسا للمحكمة العليا ضد قرار الإخلاء.

وأوضح زهير الرجبي رئيس لجنة حي بطن الهوى للمركز أن جمعية "عطيرت كوهنيم" تسعى للسيطرة على 5 دونمات و200 متر مربع، بحجة ملكيتها ليهود من اليمن منذ عام 1881.

وقد بدأت الجمعية منذ شهر أيلول 2015 بتسليم البلاغات وقرارات الإخلاء للسكان، وعليه توجهت 84 عائلة من الحي -التي تسلمت البلاغات – للمحكمة العليا، مؤكدة في الالتماس أن نقل القيم العام ملكية الأرض لجمعية عطيرت كوهنيم تم دون أي إثباتات للملكية ولا يحق له ذلك، خاصة وأن الأراضي المهددة تعتبر "أميرية" أي إنها حكومية ولا يجوز بأي حال أن تكون "وقفية" كما تدعي الجمعية الاستيطانية.

وأضاف الرجبي أن القيم العام الإسرائيلي كان قد استخدم ادعاء "الأرض الأميرية" في المحكمة العليا ضد وقف كبانية أم هارون/ الجزء الغربي في حي الشيخ جراح بمدينة القدس، وحينها قبلت المحكمة ادعاء القيم في القضية وقررت بأنه لا يمكن وقف أرض أميرية، وألغت صفة الوقفية عن أصحاب الأرض الفلسطينيين وبالتالي بدأ إخلاء الناس من منازلهم في الحي.

ولفت الرجبي إلى أن خطر أوامر الإخلاء يهدد 1200 شخص من حي بطن الهوى، وغالبيتهم هجروا من قراهم وأراضيهم عام 1948، واليوم تحاول جمعية "عطيرت كوهنيم" تهجيرهم مرة ثانية والسيطرة على عقاراتهم.

وطالبت لجنة "حي بطن الهوى" المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية ولجان الأحياء المقدسية والقوى والفعاليات في المدينة حضور الجلسة المقررة في المحكمة العليا صباح الأحد، للحد من مسلسل التهجير والسيطرة على العقارات والأراضي وتشريد السكان في مدينة القدس.


أخبار ذات صلة

المباحث تلقى القبض على المتهم بوفاة المسن "غباين " بتل الهوى

اونروا

مدير أونرو" بغزة "ماتياس شمالي" : "الانفجار" قادم و التمويل يكفي حتى يوليو

3 توائم

"قدس" و"عاصمة" و"فلسطين".. أسماء أطلقها أب من غزة على 3 توائم

"اليكسا"" : موقع "سما" الاكثر مشاهدة في فلسطين

يواف بولي مردخاي

"الإدارة المدنية" الإسرائيلية تسحب صلاحيات السلطة الفلسطينية تحسبا من سقوطها

حائط البراق- رشيف

قرارات استفزازية.. البيت الأبيض يعلن: حائط البراق جزء من "السيادة الإسرائيلية"

الأكثر قراءة اليوم

شاهد ..لواء بالمخابرات الحربية: هكذا تمت تصفية عمر سليمان

إنتاج أغلى صابونة بالعالم لابن سلمان.. كم قيمتها؟ (شاهد)

تصريح صادم .. قيادي يمني يدعو نتنياهو لاغتصابه لهذا السبب ..

تذمر إسرائيلي من أوروبا .. نساعدهم استخباريا لكنهم يكرهوننا

عضو كنيست:اسرائيل انتصرت في الحرب وخسرت المعركة ولا حسم عسكري بغزة

السيسي: صحة محمد صلاح أهم من أي حاجة ـ (فيديو)

تقرير اسرائيلي : مقاتلو حزب الله يعودون لجنوب سوريا بزي تمويه

الأخبار الرئيسية

اللواء ابودخان يعفي قائد منطقة الخليل من مهامه عقب الاعتداء على قاض

ترابين ونتنياهو

واشنطن: خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط تُعلن عندما تكون ملامحها جاهزة للتحقيق

سرايا القدس -الجهاد الاسلامي

هارتس : "الجهاد الإسلامي" سيقود المواجهة مع تل ابيب مستقبلا

الكابنيت

الكابنيت الاسرائيلي يجتمع اليوم لمناقشة قضية غزة و بحث تسوية مع القطاع

الطائرات الورقية - غزة

لاول مرة ..الاحتلال الاسرائيلي يستهدف مجموعة من مطلقي الطائرات الورقية بصاروخ استطلاع

الاتصالات الفلسطينية