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سلاح صيني جديد يرعب أمريكا ( شاهد )

الأحد 10 يونيو 2018 10:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سلاح صيني جديد يرعب أمريكا ( شاهد )



واشنطن / وكالات /

أفاد موقع أمريكي متخصص بأن الصين امتلكت مؤخرا سلاحا يعدّ مرعبا بالنسبة للأمريكيين.

وكشف موقع "بيزنيس إنسايدر" الأمريكي أن السلاح الجديد يحمل اسم "السيف المظلم"، وهو يمكّن الجيش الصيني من تحقيق "الهيمنة الجوية" في حروب المستقبل.

وأشار الموقع في تقرير إلى أنّ الصين كشفت يوم 5 حزيران/ يونيو عن صورٍ جديدة لطائرة من دون طيار ذات قدرات "شبحية"، لافتا إلى أنّ السلاح الجديد سيمكّن الصين من التغلّب على "الهيمنة الجوية" الأمريكية في الأجواء الدولية.

ونقل التقرير عن الخبير العسكري البريطاني، جوستين برونك، قوله إنّ الطائرة الجديدة يمكن أن تمنح الصين ميزة كبرى في الحرب الجوية ضدّ الطائرات الأمريكية، مشيرا إلى أنّها تشبه المقاتلات "الشبحية"، لكنّها من دون طيار، وتمتلك سرعات فوق صوتية.

#سلاح صيني #امريكا

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