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السعودية: مقتل 3 إثر سقوط قذيفة حوثية

الأحد 10 يونيو 2018 09:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية: مقتل 3 إثر سقوط قذيفة حوثية



الرياض / وكالات /

ذكرت قناة "الإخبارية" السعودية، المملوكة للدولة، مساء أمس، السبت، أن ثلاثة مدنيين قتلوا جنوب المملكة في هجوم بصاروخ أطلقته حركة "أنصار الله" (الحوثي) من اليمن.

وأطلق الحوثيون، المتحالفون مع إيران والذين يسيطرون على جزء كبير من اليمن بما في ذلك العاصمة صنعاء، عدة صواريخ على السعودية في الأشهر القليلة الماضية في إطار الصراع المستمر منذ ثلاث سنوات في اليمن والذي يعتبر على نطاق واسع حربا بالوكالة بين الرياض وطهران.

ويقاتل تحالف عسكري تدعمه الولايات المتحدة وتقوده السعودية، الحوثيين، دعما لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي الذي يعيش في الرياض.

وقُتل المدنيون الثلاثة في محافظة جازان جنوب المملكة. وقال التحالف إن قيادة القوات المشتركة "ستضرب بيد من حديد كل من يهدد سلامة مواطنيها والمقيمين ومقدرات المملكة".

وفي الشهر الماضي أطلقت الحركة عدة صواريخ على العاصمة الرياض قائلة إنها تستهدف أهدافا اقتصادية.

#السعودية #قذيفة حوثية

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