ترامب يسحب تأييده لبيان "مجموعة السبع" ويهاجم ترودو: "ضعيف وغير نزيه"

واشنطن / وكالات /

سحب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بشكل مفاجئ، تأييده لبيان مشترك صدر في نهاية قمة "مجموعة السبع" (G7)، أمس، السبت، في كندا، بسبب نزاع حول التجارة، متهما رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، الذي ترأس القمة، بأنه "غير نزيه وضعيف".

وقال ترامب في تغريدة كتبها على متن طائرة "إير فورس وان"، "بناء على تصريحات جاستن المغلوطة في مؤتمره الصحافي، ونظرا إلى أنّ كندا تفرض رسوما جمركية هائلة على مزارعينا وعاملينا وشركاتنا، فقد طلبت من ممثلينا الأميركيين سحب التأييد لبيان (مجموعة السبع)".

وكرر ترامب، الذي يتوجه إلى سنغافورة استعدادا لقمة مع زعيم كوريا الشمالية، التحذيرات من أن إدارته تدرس فرض رسوم جمركية "على السيارات التي تُغرق السوق الأميركية!".

وبعد يومين من تبادل الحجج بين الولايات المتحدة من جهة والأوروبيين وكذلك كندا، التي استضافت قمة مجموعة السبع من جهة ثانية، أصدرت مجموعة السبع بيانا مشتركا حاولت من خلاله تغطية الانقسامات حول التجارة.

لكنّ رئيس الوزراء الكندي، ترودو، قوّض محاولات إظهار الوحدة عندما أكد أنه حذر ترامب بأن كندا ستفرض رسوما جمركية انتقامية على البضائع الأميركية اعتبارا من 1 تموز/ يوليو.

وفي مؤتمر صحافي عقده إثر القمة، وصف ترودو تذرّع ترامب بهواجس الأمن القومي لفرض رسوم على الصلب والألمنيوم، بأنه "مهين" للمحاربين الكنديين القدامى الذين قاتلوا إلى جانب الحلفاء الأميركيين.

وقال ترودو إنه أبلغ ترامب "بأسف وإنما بمنتهى الوضوح، مضيّ بلاده قدما في فرض إجراءات انتقامية اعتبارا من 1 تموز/ يوليو، بتطبيق رسوم تعادل تلك التي فرضها علينا الأميركيون ظلما".

بدوره، أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن التعريفات الجمركية التي قرر الاتحاد الأوروبي فرضها على الولايات المتحدة ستطبق اعتبارا من تموز/ يوليو. وقال الرئيس الفرنسي خلال مؤتمر صحافي "في ما يتعلق بهذا الموضوع، لا يوجد تغيير، والأمر يتوقف على ما إذا كانت الولايات المتحدة ستقرر العودة" عن قرارها.

وجاءت تغريدة ترامب من على متن "طائرة إير فورس وان"، بعد ساعات من اختتام القمة، وفي وقت كان قادة مجموعة السبع بدأوا مغادرة كندا.

ولاحقا قال مكتب ترودو، في رده على تصريحات ترامب، في بيان "نحن نركز على كل ما تم إحرازه في قمة مجموعة السبع. إن رئيس الوزراء لم يقُل (خلال مؤتمره الصحافي) شيئا مُخالفًا لِما كان قاله سابقا بشكل علني وفي المحادثات الخاصة مع الرئيس" ترامب.