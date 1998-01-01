اللواء ابودخان يعفي قائد منطقة الخليل من مهامه عقب الاعتداء على قاض

رام الله / سما /

اعفى قائد قوات الامن الوطني اللواء نضال ابو دخان قائد منطقة الخليل العميد محمد حسين ابو هيفاء من مهامه، وفق بيان صادر عن قيادة الامن الوطني امس السبت .

وجاء هذا القرار عقب الاعتداء على القاضي نبيل النتشة، من قبل افراد من الامن الوطني، وتم ايقافهم وتحويلهم للقضاء العسكري .

وجاء في نص البيان "قرر اللواء ابو دخان ان يعفى قائد منطقة الخليل العميد محمد حسين ابو هيفاء من مهام عمله. ويوقف اعضاء الدورية التالية أسمائها عن العمل ويحالوا للقضاء العسكري وهم: ملازم اول فادي القصراوي، رقيب اول محمد ناصر قرشد، رقيب اول ابراهيم خليل العتيق، رقيب ربيع وليد عيادي، جندي محمد رسمي ابو عليا، جندي حسين عبد الله حديد.وكان مدير العلاقات العامة والإعلام والناطق باسم قوات الأمن الوطني الفلسطيني العقيد طيار / حافظ الرفاعي، بأنه فور وصول خبر اعتداء بعض أفراد القوات على القاضي نبيل النتشة، شكل قائد قوات الأمن الوطني اللواء / نضال ابو دخان وفداً من كبار ضباط الأمن الوطني يرأسهم العميد/ أمين فوالحة مدير عام الرقابة والتفتيش في القوات، وأمرهم بالتوجه لمنزل القاضي لتقديم اعتذار رسمي له باسم قيادة قوات الأمن الوطني، وللتأكيد على ان هذا السلوك هو سلوك فردي وليس نهجا عاما.

وأشار الرفاعي في بيان رسمي لقوات الأمن الوطني السبت :" الى ان قوات الأمن وطني تقف امام هذا القاضي استعداداً، وهو مصطلح عسكري ويعني بأننا نقدم أسمى مراتب الاحترام والتقدير لهذا الشخص".

مؤكدا أن التعليمات المستدامة في قوات الأمن الوطني هي احترام ابسط المواطنين، فكيف ان كان الامر يتعلق بقامة من قامات الوطن الفلسطيني.

وقال الرفاعي:" إن اللواء ابو دخان أمر بتشكيل لجنة تحقيق يرأسها العميد/ أمين فوالحة، مدير عام الرقابة والتفتيش في قوات الأمن الوطني، والتي ستُطلع سيادته على نتائجها هذه الليلة وسيتم اتخاذ إجراءات صارمة بحق كل من شارك بهذا الفعل في غضون ال- ٢٤ ساعة القادمة".