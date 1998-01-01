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جيش الاحتلال يعتقل 9 مواطنين ويغلق منزلاً في الخليل

الأحد 10 يونيو 2018 09:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال يعتقل 9 مواطنين ويغلق منزلاً في الخليل



رام الله / سما /

- أعلن الناطق بلسان جيش الاحتلال عن اعتقال تسعة مواطنين الليلة الماضية وفجر اليوم في عدد من المناطق التي داهمها الجيش في الضفة الغربية.

ففي مخيم نور شمس بمحافظة طولكرم، اقتحم الجيش المخيم واعتقل اياد عبد الله وياسر عبد الرحيم.

وفي بلدة ابو ديس شرقي القدس المحتلة، جرى اعتقال الشبان وليد شرف ومحمد سعيد الافندي

وحذيفة بدر.

وفي بلدة تقوع بمحافظة بيت لحم، اعتقل الجيش الشاب مصطفى طالب البدن.

وفي مدينة الخليل اعتقل الجيش الشاب محمد جمال طه اثناء توجهه لاداء صلاة التراويح في الحرم الابراهيمي.

وأقدم جيش الاحتلال على اغلاق منزل المواطن سامي يسري زاهدة في شارع الشهداء بمدينة الخليل واعتدى المستوطنون على زوجته وعلى المواطن مفيد الشرباتي .

واقتحم جيش الاحتلال ايضا بلدتي بيت فجار ومخيم العروب كما أطلق الغاز المسيل للدموع في بلدة النبي صالح الى الغرب من رام الله.


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