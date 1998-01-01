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حالة الطقس : أجواء حارة ودرجات الحرارة أعلى من معدلها العام بـ 3 درجات

الأحد 10 يونيو 2018 09:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس : أجواء حارة ودرجات الحرارة أعلى من معدلها العام بـ 3 درجات



رام الله - سما -

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأحد، صافياً بوجه عام وحاراً نسبياً إلى حار ومغبرا في بعض المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل ، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم غد الاثنين، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وربيعيا لطيفا ومعتدلاً في معظم المناطق ومغبرا في بعض المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وبعد غد الثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئياً وربيعيا لطيفا ومعتدلاً في معظم المناطق ومغبرا في بعض المناطق، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط  ارتفاع الموج.

#طقس #حرارة #رياح

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