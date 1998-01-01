جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تنويه هام من داخلية غزة حول السفر عبر معبر رفح

الأحد 10 يونيو 2018 12:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تنويه هام من داخلية غزة حول السفر عبر معبر رفح



غزة / سما/

 

نوّهت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، مساء  السبت، أن العمل بصالة النجار في خانيونس غدًا الأحد، سيكون مُخصصًا لتسليم جوازات السفر للمسافرين الواردة أسماؤهم في الكشف المُعلن أمس من حافلة رقم (1) حتى الحافلة رقم (4) فقط.

وقالت الوزارة أنه "تم اليوم تسليم جوازات سفر حافلة الجوازات المصرية وجزء من الحافلة رقم (1)، بينما سيتم استكمال تسليم جوازات باقي الكشف فيما بعد بحسب حركة السفر بمعبر رفح.

طالع: كشف المسافرين عبر معبر رفح يومي الأحد والاثنين

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أعطى أمرًا بفتح معبر رفح البري طيلة أيام شهر رمضان، وذلك للتخفيف من الأزمة الانسانية التي يُعاني منها قطاع غزة.

وينتظر نحو 30 ألف فلسطيني من القطاع السفر لحاجات إنسانية ماسة، خاصة مع تزايد أعداد الجرحى في مسيرات العودة التي انطلقت في ٣٠ مارس وما زالت مستمرة.

للاطلاع على الاسماء اضغط هنا : 

 

#معبر رفح #مصر #السيسي

أخبار ذات صلة

اسعاف- ارشيف

هام من داخلية غزة حول سفر الحالات المَرَضية عبر معبر رفح

معبر رفح- ارشيف

بالاسماء. الداخلية بغزة تعلن عن آلية السفر عبر معبر رفح يومي الإثنين والثلاثاء

مسافرين- ارشيف

الداخلية بغزة تصدر توضيح هام حول آلية السفر عبر معبر رفح خلال الأيام القادمة

داخلية غزة تعلن عن آلية عمل جديدة للتنقل عبر معبر بيت حانون (إيرز)

نجاة ابو بكر -ارشيف

النائب نجاة بو بكر : السلطة منعتني من السفر عبر معبر الكرامة لحصور مؤتمر تكريمي في بيروت

الاقصى - ارشيف

الاحتلال يواصل منع مصلي غزة من السفر للاقصى

الأكثر قراءة اليوم

عباس زكي: مركزية فتح والرئيس عباس اتخذوا قرار بصرف رواتب الموظفين في غزة

شاهد ..لواء بالمخابرات الحربية: هكذا تمت تصفية عمر سليمان

"ظلم ذوي القربى أشد مضاضة .. قيادي بفتح :قطع الرواتب يساهم في شرذمة وتقسيم الحركة

خبير إسرائيلي يعيّر العرب.. و يقدم رواية "غير مسبوقة" لوفاة عبد الناصر

شاهد.. لحظة انتحار وافد باكستاني من سطح المسجد الحرام

تصريح صادم .. قيادي يمني يدعو نتنياهو لاغتصابه لهذا السبب ..

إنتاج أغلى صابونة بالعالم لابن سلمان.. كم قيمتها؟ (شاهد)

الأخبار الرئيسية

سرايا القدس -الجهاد الاسلامي

هارتس : "الجهاد الإسلامي" سيقود المواجهة مع تل ابيب مستقبلا

الكابنيت

الكابنيت الاسرائيلي يجتمع غدا لمناقشة قضية غزة و بحث تسوية مع القطاع

الطائرات الورقية - غزة

لاول مرة ..الاحتلال الاسرائيلي يستهدف مجموعة من مطلقي الطائرات الورقية بصاروخ استطلاع

ارشيفية

إسرائيل تزعم : حزب الله أنشأ قوة عسكرية وقواعد لحماس في لبنان برعاية إيرانية

غزة -ارشيفية

تفاصيل الخطة الإنسانية للتخفيف عن غزة: من أطرافها، ومن يعارضها ؟

الاتصالات الفلسطينية