تنويه هام من داخلية غزة حول السفر عبر معبر رفح

غزة / سما/

نوّهت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، مساء السبت، أن العمل بصالة النجار في خانيونس غدًا الأحد، سيكون مُخصصًا لتسليم جوازات السفر للمسافرين الواردة أسماؤهم في الكشف المُعلن أمس من حافلة رقم (1) حتى الحافلة رقم (4) فقط.

وقالت الوزارة أنه "تم اليوم تسليم جوازات سفر حافلة الجوازات المصرية وجزء من الحافلة رقم (1)، بينما سيتم استكمال تسليم جوازات باقي الكشف فيما بعد بحسب حركة السفر بمعبر رفح.

طالع: كشف المسافرين عبر معبر رفح يومي الأحد والاثنين

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أعطى أمرًا بفتح معبر رفح البري طيلة أيام شهر رمضان، وذلك للتخفيف من الأزمة الانسانية التي يُعاني منها قطاع غزة.

وينتظر نحو 30 ألف فلسطيني من القطاع السفر لحاجات إنسانية ماسة، خاصة مع تزايد أعداد الجرحى في مسيرات العودة التي انطلقت في ٣٠ مارس وما زالت مستمرة.

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