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السيسي: صحة محمد صلاح أهم من أي حاجة ـ (فيديو)

السبت 09 يونيو 2018 10:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
السيسي: صحة محمد صلاح أهم من أي حاجة ـ (فيديو)



القاهرة / وكالات

 نقلت وسائل إعلام مصرية عن عضو في مجلس إدارة اتحاد الكرة، قوله إن الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص على الاطمئنان على محمد صلاح، نجم المنتخب المصري وليفربول الإنكليزى، خلال استقباله، اليوم، المنتخب قبل سفره إلى روسيا غداً للمشاركة في المونديال.

ونقلت صحيفة “اليوم السابع″ عن محمد أبو الوفا، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، قوله إن السيسي قال لمحمد صلاح “سلامتك أهم عندنا من النتائج ومن أي حاجة، وإن شاء الله تكون أحسن دلوقتي وتقدر تفرح وتسعد الناس كالعادة”.

وأكد صلاح للرئيس السيسي أنه بخير وسيكون جاهزا للمباريات مطلع الأسبوع المقبل.

وتعرّض صلاح لإصابة في الكتف جعلته يغادر نهائي دوري أبطال أوروبا من الشوط الأول، وتشير التقارير الطبية إلى إمكانية لحاقه مبدئيًا بمباريات الجولة الثانية لمرحلة المجموعات بالمونديال، إلا أن هناك تقارير مصرية تشير إلى كونه قادر على المشاركة من الجولة الأولى، وسط تعويل جماهيري كبير عليه.

#السيسي #صلاح

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