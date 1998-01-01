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قيود إسرائيلية جديدة على الأقصى

السبت 09 يونيو 2018 10:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
قيود إسرائيلية جديدة على الأقصى



رام الله / سما /

أكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن الشرطة فرضت إجراءات وقيود جديدة على الراغبين بالاعتكاف في المسجد الأقصى تزامنا مع استمرار العشر الأواخر من شهر رمضان.

وأشارت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، إلى أنه "سيتم حظر بيع العصير والوجبات السريعة، وإقامة الصلاة عند بوابة دمشق في المسجد".

وأضافت، أن "الشرطة ستمنع المصلين من إدخال الوسائد التي يصطحبونها معهم في العشر الأواخر من رمضان للاعتكاف".

ويعتبر أهالي المدينة أن هذه القيود والإجراءات الإسرائيلية، تأتي بهدف إشغال الرأي العام المحلي عن تبعات نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

#الأقصى #قيود

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