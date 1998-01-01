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غداً.. دعوات للمشاركة في مسيرة وسط رام الله لرفع العقوبات عن غزة

السبت 09 يونيو 2018 10:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
غداً.. دعوات للمشاركة في مسيرة وسط رام الله لرفع العقوبات عن غزة



غزة / سما /

 دعا مجموعة من النشطاء والصحفيين والفنانين، إلى مسيرة احتجاجية في رام الله، رفضًا لإجراءات السلطة العقابية على قطاع غزة.

ودعا حراك "ارفعوا العقوبات" لأوسع مشاركة في المسيرة الاحتجاجية غدًا الأحد الساعة 9:30 مساءً على دوار المنارة وسط مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة.

وشارك العديد من المؤثرين الفلسطينيين والعرب في مقطع فيديو لإرسال رسالة للجماهير الفلسطينية تدعوها للمشاركة في المسيرة التي ستنعقد رفضاً لإجراءات السلطة الفلسطينية ضد قطاع غزة.

وفرضت السلطة الفلسطينية جملة من العقوبات على قطاع غزة في نيسان 2017 بدعوى إجبار حركة حماس على حل اللجنة الإدارية التي شكلتها جراء عدم اضطلاع الحكومة بمهامها.

#رام الله #مسيرة #غزة

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