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للمرة الاولى: الكابنيت يجتمع غدا لمناقشة قضية غزة و بحث تسوية مع القطاع

السبت 09 يونيو 2018 10:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
للمرة الاولى: الكابنيت يجتمع غدا لمناقشة قضية غزة و بحث تسوية مع القطاع



القدس المحتلة / سما /

 يعقد المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابنيت"، يوم غد الأحد، اجتماعا خصص لبحث قضية قطاع غزة والحلول التي يمكن العمل عليها للتخفيف من الأزمة الإنسانية.

وحسب القناة العبرية السابعة، فإن الوزراء سيستمعون لتقرير أمني من قبل جهاز (الشاباك)، وكذلك لتقرير آخر من قيادة الجيش الإسرائيلي.

وأشارت القناة إلى أنه قد يتم بحث ملف التوصل إلى تهدئة مع حركة (حماس) في قطاع غزة.

وقال والد الجندي هدار غولدن المفقود في غزة وتقول (حماس) أنه أسير لديها، أنه يجب على الوزراء أن يطرقوا الطاولة ويعلنون رفضهم لأي هدنة لا تلبي الشروط الإسرائيلية وأولها عودة الجنود المفقودين في غزة.

من جانبه، قال وزير الأمن الداخلي الاسرائيلي جلعاد أردان أنه سيطلب من قيادة الجيش خلال الاجتماع تقديم إيضاحات حول أسباب عدم استهداف مطلقي الطائرات الورقية الحارقة، مشيرا إلى أنه سيحاول إقناع الوزراء للتصويت على السماح باستهدافهم.

ويأتي هذا الاجتماع على وقع خلافات بين وزير الجيش أفيغدور ليبرمان وقيادة الجيش حول آلية التعامل مع غزة.

ويرغب ليبرمان ببقاء الأوضاع في غزة كما هي دون تشديد كبير أو تخفيف كبير وإبقائها على مستوى معين من الضغط، فيما يفضل الجيش الإسرائيلي إيجاد حلول سياسية وتفاهمات منعا لوقوع أي تصعيد.

#الكابنيت #غزة

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