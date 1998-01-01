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لاول مرة ..الاحتلال الاسرائيلي يستهدف مجموعة من مطلقي الطائرات الورقية بصاروخ استطلاع

السبت 09 يونيو 2018 05:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
لاول مرة ..الاحتلال الاسرائيلي يستهدف مجموعة من مطلقي الطائرات الورقية بصاروخ استطلاع



غزة / سما/

استهدف طيران الاستطلاع الاسرائيلي عصر اليوم السبت، مجموعة من الشبان الفلسطينيين شمال شرق بيت حانون شمال قطاع غزة.

وذكر شهود عيان أن المجموعة من مطلقي الطائرات الورقية نجت من صاروخ استطلاع أطلق صوبهم شمال شرق بيت حانون قرب موقع ال16 العسكري.

وكانت شرطة الإحتلال زعمت صباح اليوم انها  عثرت على عبوة ناسفة مثبتة بطائرة ورقية حارقة، أطلقت من قطاع غزة إلى بلدة "كفار عزة".

وبحسب مواقع عبرية عالجت الشرطة هذه العبوة، وأغلقت أحد الشوارع .

وشبت منذ صباح السبت خمسة حرائق في المناطق المحيطة بالقطاع للسبب ذاته، حيث تم إخمادها دون وقوع إصابات.

#الاحتلال #طائرات ورقية #صاروخ

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